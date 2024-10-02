На Западе обрисовали судьбу Зеленского после сдачи Угледара
Bloomberg: Потеря Угледара приведёт к усилению давления на Зеленского
Владимир Зеленский на совещании с командованием ВСУ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Давление на Владимира Зеленского многократно вырастет после того, как войска Украины потеряли Угледар, пишет Bloomberg. Издание напоминает, что глава киевского режима и без того был прохладно встречен во время своего визита в США, где пытался презентовать свой «план победы» в противостоянии с РФ.
«Падение Угледара, <…>, может усилить давление на Зеленского. На прошлой неделе украинский лидер предпринял дипломатический рывок в США в попытке продвинуть «победный план», призванный надавить на [президента РФ Владимира] Путина и вынудить его заключить мир», — отмечается в публикации.
По оценке аналитиков, из-за расположения города на командной высоте его захват улучшит логистику Кремля. А вот для Зеленского перспективы не слишком радужные – сдача Угледара может усилить давление Запада на него.
Напомним, ВС РФ освободили город Угледар в ДНР, подняв над местной администрацией российский флаг. Долгое время населённый пункт оставался мощнейшим укрепрайоном ВСУ. Российские войска с самого начала спецоперации пытались взять город под свой контроль и поэтапно «выкуривали» противника. В командовании украинской армии уже подтвердили сдачу города.