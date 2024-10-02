На Западе обрисовали судьбу Зеленского после сдачи Угледара Bloomberg: Потеря Угледара приведёт к усилению давления на Зеленского 2 октября, 11:01 Владимир Зеленский на совещании с командованием ВСУ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Давление на Владимира Зеленского многократно вырастет после того, как войска Украины потеряли Угледар, пишет Bloomberg. Издание напоминает, что глава киевского режима и без того был прохладно встречен во время своего визита в США, где пытался презентовать свой «план победы» в противостоянии с РФ.

«Падение Угледара, <…>, может усилить давление на Зеленского. На прошлой неделе украинский лидер предпринял дипломатический рывок в США в попытке продвинуть «победный план», призванный надавить на [президента РФ Владимира] Путина и вынудить его заключить мир», — отмечается в публикации.

По оценке аналитиков, из-за расположения города на командной высоте его захват улучшит логистику Кремля. А вот для Зеленского перспективы не слишком радужные – сдача Угледара может усилить давление Запада на него.

Авторы Татьяна Миссуми