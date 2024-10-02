«Надо было думать раньше»: Лейтенант ВСУ жёстко прошёлся по командованию из-за потери Угледара

После сдачи ВСУ Угледара многие военные украинских войск признали сложное положение на фронте. По мнению лейтенанта армии противника с позывным Алекс, командование должно было раньше вывести батальоны из населённого пункта. Он отметил, что точка невозврата была пройдена давно и сложно было удерживать позиции, особенно когда ВС РФ заняли фланги.

«С Угледаром произошло то, что произошло, ещё неделю-полторы назад я писал, что точка невозврата пройдена и это дело времени. Если всех пацанов класть в одном месте, когда обстановка критическая и невыгодная, то следующие рубежи некому будет держать. Об Угледаре командирам надо было думать раньше, когда ещё начинался кипиш на флангах», — написал военный в своём телеграм-канале.