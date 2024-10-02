«Надо было думать раньше»: Лейтенант ВСУ жёстко прошёлся по командованию из-за потери Угледара
Лейтенант ВСУ раскритиковал командование за поздний вывод войск из Угледара
После сдачи ВСУ Угледара многие военные украинских войск признали сложное положение на фронте. По мнению лейтенанта армии противника с позывным Алекс, командование должно было раньше вывести батальоны из населённого пункта. Он отметил, что точка невозврата была пройдена давно и сложно было удерживать позиции, особенно когда ВС РФ заняли фланги.
«С Угледаром произошло то, что произошло, ещё неделю-полторы назад я писал, что точка невозврата пройдена и это дело времени. Если всех пацанов класть в одном месте, когда обстановка критическая и невыгодная, то следующие рубежи некому будет держать. Об Угледаре командирам надо было думать раньше, когда ещё начинался кипиш на флангах», — написал военный в своём телеграм-канале.
Напомним, армия России завершила штурм Угледара, подняв над городской администрацией российский флаг. Существенного сопротивления солдаты ВС РФ, по всей видимости, не встретили, поскольку ВСУ вышли из населённого пункта, заметив продвижение вглубь российских штурмовиков. После потери города министра обороны Украины Рустема Умерова попросили покинуть свой пост.
Telegram / Зеленский