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2 октября, 09:03

Министр обороны Украины может лишиться кресла из-за потери Угледара

Депутат Рады призвал Умерова уйти в отставку после потери Угледара

Министра обороны Украины Рустема Умерова попросили покинуть свой пост из-за потери Угледара. С таким призывом выступил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

«Сегодня россияне оккупировали Угледар. Умеров должен уйти в отставку. Немедленно», — написал он в своём Telegram.

Политик также добавил, что армия Украины до захвата города удерживала его под своим контролем больше двух лет.

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Напомним, армия России завершила штурм Угледара. Наши парни подняли над городской администрацией российский флаг. Существенного сопротивления солдаты ВС РФ толком и не встретили, потому что ВСУ выбежали из населённого пункта, заметив продвижение вглубь российских штурмовиков.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / photowalking

Наталья Афонина
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