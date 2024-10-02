Министр обороны Украины может лишиться кресла из-за потери Угледара

Министра обороны Украины Рустема Умерова попросили покинуть свой пост из-за потери Угледара. С таким призывом выступил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

«Сегодня россияне оккупировали Угледар. Умеров должен уйти в отставку. Немедленно», — написал он в своём Telegram.

Политик также добавил, что армия Украины до захвата города удерживала его под своим контролем больше двух лет.

Напомним, армия России завершила штурм Угледара. Наши парни подняли над городской администрацией российский флаг. Существенного сопротивления солдаты ВС РФ толком и не встретили, потому что ВСУ выбежали из населённого пункта, заметив продвижение вглубь российских штурмовиков.