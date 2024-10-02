«Сломали крепкий орешек»: Военные эксперты объяснили, куда будут двигаться ВС РФ после взятия Угледара Военный эксперт Матвийчук: Взятие Угледара открывает путь ВС РФ на Краматорск 2 октября, 15:09 Российские войска взяли Угледар. Обложка © Минобороны России

Российские войска взяли Угледар. Это была конечная точка в обороне ВСУ на Донецком направлении и важнейший укрепрайон противника. Как после этого будет развиваться ситуация в зоне спецоперации, Life.ru рассказали военные эксперты.

«Сейчас мы вышли на оперативный простор, и перед нами открываются два таких огромных направления, как Краматорск и Днепропетровск. Я полагаю, что удар будет на Краматорск после перегруппировки, так как это полностью уничтожает южную группировку ВСУ на данном направлении и восстанавливает целостность ДНР», — подчеркнул в беседе с нами полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

А глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич отметил, что сейчас ВС РФ будут выравнивать фронт, а противнику останется только гадать — каким будет следующий удар.

«Всё, что мы будем дальше делать, будет очень неожиданно для противника, мы его раздёргаем на разных участках фронта. До этого мы активно двигались на Покровском направлении, потом резко нарастили возможности, взяв в кольцо Угледарскую группировку, и захватили её. Сейчас выравниваем фронт. Противник гадает, где мы дальше ударим, куда направит свои усилия наше командование», — отмечает эксперт.

По его словам, одним из важных тактических ходов является разблокировка железнодорожной артерии Донецк – Мариуполь через Ольговку. Ещё одно важное направление — узел Покровск – Мирноград.

«Фактически мы сломали крепкий орешек. Я думаю, что до Богоявленки, где сейчас противник отходит, мы будем его гнать. Все объекты важны, но, наверное, Покровск – Мирноград, этот узел является одним из ключевых с точки зрения логистики на всём Донецком фронте. Не менее важно выгнать противника с Курского направления, отодвинуть противника на Харьковском направлении, чтобы обезопасить Белгород, который постоянно под огнём. Не менее важно освободить и полностью захватить Торецк, который обстреливает Горловку», — добавил Клинцевич.