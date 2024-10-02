«Всё будет Россия!» Герои битвы за Угледар записали душевное видео после бегства ВСУ
Военкор Коц показал видео из Угледара, где бойцы ВС РФ устанавливают наш флаг
Военный корреспондент Александр Коц опубликовал в телеграм-канале видео из Угледара, над администрацией которого теперь развевается российский флаг. Бойцы ВС РФ подтвердили освобождение города и показали установку нашего флага на одной из высотных многоэтажек.
«Настал день, когда мы зашли в Угледар. Сейчас производится зачистка города. <…> Всем нашим товарищам на всех направлениях удачи. Всё будет Россия!», — сказал один из военнослужащих РФ.
Герой пошутил, что скоро здесь откроется кофейня и признался, что бои за Угледар очень сплотили его отряд. Как уточняет в подписи к ролику Коц, «дорожку в город протаптывали» бойцы 29 армии Восточного военного округа и 95 стрелкового полка мобилизованных ДНР.
Напомним, Армия России освободила город Угледар в ДНР, подняв над местной администрацией российский флаг. Долгое время населённый пункт оставался мощнейшим укрепрайоном ВСУ, откуда велось наступление. Российские войска с самого начала спецоперации пытались взять город под свой контроль и поэтапно «выкуривали» противника. В Генштабе Украины не стали комментировать поражение в Угледаре, но признали, что «ситуация для ВСУ сложная».