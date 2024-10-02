«Всё будет Россия!» Герои битвы за Угледар записали душевное видео после бегства ВСУ Военкор Коц показал видео из Угледара, где бойцы ВС РФ устанавливают наш флаг 2 октября, 09:16 Бойцы ВС РФ в Угледаре. Видео © Telegram / Kotsnews

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал в телеграм-канале видео из Угледара, над администрацией которого теперь развевается российский флаг. Бойцы ВС РФ подтвердили освобождение города и показали установку нашего флага на одной из высотных многоэтажек.

Бойцы ВС РФ в Угледаре. Видео © Telegram / Kotsnews

«Настал день, когда мы зашли в Угледар. Сейчас производится зачистка города. <…> Всем нашим товарищам на всех направлениях удачи. Всё будет Россия!», — сказал один из военнослужащих РФ.

Герой пошутил, что скоро здесь откроется кофейня и признался, что бои за Угледар очень сплотили его отряд. Как уточняет в подписи к ролику Коц, «дорожку в город протаптывали» бойцы 29 армии Восточного военного округа и 95 стрелкового полка мобилизованных ДНР.

Авторы Татьяна Миссуми