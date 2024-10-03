Алаудинов: Освобождение Угледара стало сильным ударом по имиджу Киева
Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что освобождение Угледара нашими парнями сильно ударило по имиджу киевского режима. Он отметил, что особенно образ на фоне этого потрепался у Владимира Зеленского.
«Освобождение — на данный момент это очень сильный имиджевый удар для противника. Это равно как в позапрошлом году утеря Бахмута (украинское название Артемовска, — Прим. Life.ru). Наверное, можно сравнить с этим. Так что это большой удар по имиджу Зеленского и украинских формирований», — пояснил он ТАСС.
Напомним, 2 октября ВС РФ взяли под контроль Угледар в ДНР. Бойцы подняли над местной администрацией триколор. Долгое время населённый пункт оставался мощнейшим укрепрайоном ВСУ. Позже в командовании украинской армии также подтвердили сдачу города и отступление своих солдат. Сегодня потерю противником очередного населённого пункта подтвердили и в Минобороны России.
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