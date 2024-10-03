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3 октября, 17:15

Алаудинов: Освобождение Угледара стало сильным ударом по имиджу Киева

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что освобождение Угледара нашими парнями сильно ударило по имиджу киевского режима. Он отметил, что особенно образ на фоне этого потрепался у Владимира Зеленского.

«Освобождение — на данный момент это очень сильный имиджевый удар для противника. Это равно как в позапрошлом году утеря Бахмута (украинское название Артемовска, — Прим. Life.ru). Наверное, можно сравнить с этим. Так что это большой удар по имиджу Зеленского и украинских формирований», — пояснил он ТАСС.

Больше не мясо? Зеленский оправдался за потерю Угледара, внезапно вспомнив про жизни своих солдат
Больше не мясо? Зеленский оправдался за потерю Угледара, внезапно вспомнив про жизни своих солдат

Напомним, 2 октября ВС РФ взяли под контроль Угледар в ДНР. Бойцы подняли над местной администрацией триколор. Долгое время населённый пункт оставался мощнейшим укрепрайоном ВСУ. Позже в командовании украинской армии также подтвердили сдачу города и отступление своих солдат. Сегодня потерю противником очередного населённого пункта подтвердили и в Минобороны России.

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Telegram / Зеленский

Александра Мышляева
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