Алаудинов: Освобождение Угледара стало сильным ударом по имиджу Киева

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что освобождение Угледара нашими парнями сильно ударило по имиджу киевского режима. Он отметил, что особенно образ на фоне этого потрепался у Владимира Зеленского.

«Освобождение — на данный момент это очень сильный имиджевый удар для противника. Это равно как в позапрошлом году утеря Бахмута (украинское название Артемовска, — Прим. Life.ru). Наверное, можно сравнить с этим. Так что это большой удар по имиджу Зеленского и украинских формирований», — пояснил он ТАСС.