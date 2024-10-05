Боец Шаман раскрыл детали подготовки ВСУ к сдаче Угледара
Военнослужащий ВС РФ: ВСУ заранее готовились к сдаче Угледара
Украинские военные заранее подготовились к сдаче Угледара. Основные средства поражения были предварительно вывезены. Об этом сообщил замкомандира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным Шаман.
«Они заранее знали. Просто оттягивали время. Видно, что они уже готовили этот город к сдаче. У них были вывезены уже за его пределы основные средства поражения. Какие-то особенно ценные для них радиолокационные установки. Всё это было оттянуто. Сначала мы их разведывали, видели. Через некоторое время их уже не было», — рассказал военнослужащий в беседе с ТАСС.
Ранее Life.ru показывал первое панорамное видео из освобождённого Угледара в ДНР. В Минобороны РФ затем подтвердили взятие населённого пункта под контроль. Долгое время Угледар оставался мощнейшим укрепрайоном украинской армии. Ожесточённые бои за него велись с 2022 года. В Киеве также подтвердили сдачу города.
Telegram / Kotsnews