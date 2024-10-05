Боец Шаман раскрыл детали подготовки ВСУ к сдаче Угледара

«Они заранее знали. Просто оттягивали время. Видно, что они уже готовили этот город к сдаче. У них были вывезены уже за его пределы основные средства поражения. Какие-то особенно ценные для них радиолокационные установки. Всё это было оттянуто. Сначала мы их разведывали, видели. Через некоторое время их уже не было», — рассказал военнослужащий в беседе с ТАСС.