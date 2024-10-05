Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 октября, 09:15

Российские бойцы освободили село Желанное Второе в ДНР

Минобороны сообщило об освобождении села Желанное Второе близ Красноармейска

Российские военные освободили населённый пункт Желанное Второе в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Желанное Второе Донецкой Народной Республики», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Село Желанное Второе находится близ Красноармейска (украинское название — Покровск).

Герои битвы за Угледар захватили в городе польские, турецкие и американские трофеи
Герои битвы за Угледар захватили в городе польские, турецкие и американские трофеи

Ранее появилось первое панорамное видео из освобождённого Угледара в ДНР. В Минобороны РФ подтвердили взятие населённого пункта под контроль. Долгое время Угледар оставался мощнейшим укрепрайоном украинской армии, бои за город велись с 2022 года. В Киеве также подтвердили сдачу города и отступление.

Обложка ©

ТАСС / Александр Река

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров