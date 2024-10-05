Российские бойцы освободили село Желанное Второе в ДНР
Минобороны сообщило об освобождении села Желанное Второе близ Красноармейска
Российские военные освободили населённый пункт Желанное Второе в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
«Подразделения Южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Желанное Второе Донецкой Народной Республики», — проинформировали в оборонном ведомстве.
Село Желанное Второе находится близ Красноармейска (украинское название — Покровск).
Ранее появилось первое панорамное видео из освобождённого Угледара в ДНР. В Минобороны РФ подтвердили взятие населённого пункта под контроль. Долгое время Угледар оставался мощнейшим укрепрайоном украинской армии, бои за город велись с 2022 года. В Киеве также подтвердили сдачу города и отступление.
ТАСС / Александр Река