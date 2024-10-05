Герои битвы за Угледар захватили в городе польские, турецкие и американские трофеи

Российские штурмовики после освобождения Угледара заполучили в своё распоряжение трофейную западную технику, среди них польские бесшумные миномёты, турецкие и американские автоматические гранатомёты и не только. О битве за город сообщило Минобороны РФ.

«В освобождённом городе нашим штурмовикам достались немалые трофеи. Ими стали брошенное ВСУ оружие и боеприпасы, в том числе НАТОвского производства — польские бесшумные миномёты, турецкие и американские автоматические гранатомёты, стрелковое вооружение и др.», — рассказали в ведомстве.