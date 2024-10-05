Герои битвы за Угледар захватили в городе польские, турецкие и американские трофеи
МО РФ: Российские военные захватили в Угледаре трофейное западное оружие
Российские штурмовики после освобождения Угледара заполучили в своё распоряжение трофейную западную технику, среди них польские бесшумные миномёты, турецкие и американские автоматические гранатомёты и не только. О битве за город сообщило Минобороны РФ.
«В освобождённом городе нашим штурмовикам достались немалые трофеи. Ими стали брошенное ВСУ оружие и боеприпасы, в том числе НАТОвского производства — польские бесшумные миномёты, турецкие и американские автоматические гранатомёты, стрелковое вооружение и др.», — рассказали в ведомстве.
Один из экипажей танка Т-80БВМ группировки войск «Восток» из Забайкальского края первым прорвался к Угледару с запада и проложил катковым тралом дорогу нашим штурмовикам. Израсходовав весь боекомплект на обстрел ВСУ, парни попали под раздачу, но из боя не вышли. Механик-водитель танка Т-80 с позывным Бурый рассказал, что противник пробил им пушку.
Напомним, освобождение Угледара произошло 2 октября, когда российские военнослужащие подняли флаг России над зданием местной администрации. Вскоре после этого Министерство обороны РФ дало официальное подтверждение, что населённый пункт находится под контролем наших войск.
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