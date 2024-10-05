В Минобороны раскрыли, как удалось сломить оборону ВСУ в Угледаре

Военнослужащие Восточной группировки смогли сломить сопротивление украинских сил в Угледаре, применив обходной манёвр и нанеся удары с флангов, взяв город в клещи. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По информации ведомства, украинские бойцы пытались продолжать сопротивление, используя шахты и подвалы для укрытия от артиллерийских обстрелов. Однако им пришлось покинуть свои позиции, чтобы избежать окружения.