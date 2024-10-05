Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 октября, 04:28

В Минобороны раскрыли, как удалось сломить оборону ВСУ в Угледаре

Минобороны: Российские войска взяли Угледар в клещи и сломили оборону ВСУ

Военнослужащие Восточной группировки смогли сломить сопротивление украинских сил в Угледаре, применив обходной манёвр и нанеся удары с флангов, взяв город в клещи. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По информации ведомства, украинские бойцы пытались продолжать сопротивление, используя шахты и подвалы для укрытия от артиллерийских обстрелов. Однако им пришлось покинуть свои позиции, чтобы избежать окружения.

«Завладели крепостью»: Сбежавший офицер ВСУ раскрыл, что будет после взятия ВС РФ Угледара
«Завладели крепостью»: Сбежавший офицер ВСУ раскрыл, что будет после взятия ВС РФ Угледара

Освобождение Угледара произошло 2 октября, когда российские военнослужащие подняли триколор над зданием местной администрации. Вскоре после этого Министерство обороны РФ официально подтвердило, что населённый пункт находится под контролем наших войск.

Обложка ©

flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Артём Гапоненко
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров