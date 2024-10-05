«Завладели крепостью»: Сбежавший офицер ВСУ раскрыл, что будет после взятия ВС РФ Угледара

Взятие Угледара российскими войсками принесло стратегическое преимущество, что привело к усилению их позиций на местности. Об этом сообщил сбежавший из города пресс-офицер 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Арсений Прилипка, выступивший на львовском телеканале NTA.

«Они (ВС России. — Прим. Life.ru.) не собираются останавливаться. Они завладели крепостью, высотой, которая стала для них ещё одним преимуществом. <…> Высота, которая позволит наносить огневые поражения», — подчеркнул офицер.

Сдача Угледара, по его словам, стала результатом ежедневного давления, которое ВСУ не смогли выдержать. Он пояснил, что для удержания города требовался хотя бы паритет в ресурсах, однако превосходство российской армии было подавляющим.

«Более шести месяцев идёт это постоянное ежедневное давление, каждый день. <…> Начиная с артиллерии, заканчивая дронами-камикадзе. Постоянно их самолёты-разведчики в небе, которые корректируют огонь, сильный РЭБ, очень сильный РЭБ, которому сложно противостоять», — признал украинский офицер.