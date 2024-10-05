«Завладели крепостью»: Сбежавший офицер ВСУ раскрыл, что будет после взятия ВС РФ Угледара
NTA: Взятие Угледара дало ВС России ключевое преимущество
Взятие Угледара российскими войсками принесло стратегическое преимущество, что привело к усилению их позиций на местности. Об этом сообщил сбежавший из города пресс-офицер 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Арсений Прилипка, выступивший на львовском телеканале NTA.
«Они (ВС России. — Прим. Life.ru.) не собираются останавливаться. Они завладели крепостью, высотой, которая стала для них ещё одним преимуществом. <…> Высота, которая позволит наносить огневые поражения», — подчеркнул офицер.
Сдача Угледара, по его словам, стала результатом ежедневного давления, которое ВСУ не смогли выдержать. Он пояснил, что для удержания города требовался хотя бы паритет в ресурсах, однако превосходство российской армии было подавляющим.
«Более шести месяцев идёт это постоянное ежедневное давление, каждый день. <…> Начиная с артиллерии, заканчивая дронами-камикадзе. Постоянно их самолёты-разведчики в небе, которые корректируют огонь, сильный РЭБ, очень сильный РЭБ, которому сложно противостоять», — признал украинский офицер.
Кроме того, пресс-офицер отметил высокую способность российских военных адаптироваться к изменяющимся условиям на поле боя, указывая на их успешное противодействие новым тактикам ВСУ.
Как сообщал Life.ru, об освобождении Угледара стало известно 2 октября — наши бойцы подняли над местной администрацией триколор. Вскоре в Минобороны РФ подтвердили взятие населённого пункта под контроль. Долгое время Угледар оставался мощнейшим укрепрайоном украинской армией, бои за город велись с 2022 года. В Киеве подтвердили сдачу города и отступление. Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил и наградил военных, освободивших Угледар.
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