Дезертировавший из Угледара украинский комбат свёл счёты с жизнью
«Украина Online»: Покинувший Угледар комбат ВСУ Гриб покончил с собой
Украинский комбат свёл счёты с жизнью после того, как его подразделение дезертировало под Угледаром в ДНР. Как уточняет издание «Украина Online», речь идёт об Игоре Грибе — командире 186-го отдельного батальона 123-й отдельной бригады теробороны ВСУ.
По словам журналиста Владимира Бойко, Грибу было 33 года. Он утверждает, что после того, как 186-й батальон покинул свои позиции, украинские военные окончательно потеряли Угледар. Сегодня в Первомайске Николаевской области прошло прощание с Грибом, а завтра его похоронят в городе Кривое Озеро, добавил Бойко.
При этом неизвестно, рассматривает ли следствие версию об убийстве комбата.
Как сообщал Life.ru, об освобождении Угледара стало известно 2 октября — наши бойцы подняли над местной администрацией триколор. Вскоре в Минобороны РФ подтвердили взятие населённого пункта под контроль. Долгое время Угледар оставался мощнейшим укрепрайоном украинской армией, бои за город велись с 2022 года. В Киеве подтвердили сдачу города и отступление. Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил и наградил военных, освободивших Угледар.
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