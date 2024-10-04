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Регион
4 октября, 17:36
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Дезертировавший из Угледара украинский комбат свёл счёты с жизнью

«Украина Online»: Покинувший Угледар комбат ВСУ Гриб покончил с собой

Украинский комбат свёл счёты с жизнью после того, как его подразделение дезертировало под Угледаром в ДНР. Как уточняет издание «Украина Online», речь идёт об Игоре Грибе — командире 186-го отдельного батальона 123-й отдельной бригады теробороны ВСУ.

По словам журналиста Владимира Бойко, Грибу было 33 года. Он утверждает, что после того, как 186-й батальон покинул свои позиции, украинские военные окончательно потеряли Угледар. Сегодня в Первомайске Николаевской области прошло прощание с Грибом, а завтра его похоронят в городе Кривое Озеро, добавил Бойко.

При этом неизвестно, рассматривает ли следствие версию об убийстве комбата.

Появилось первое панорамное видео из освобождённого Угледара
Появилось первое панорамное видео из освобождённого Угледара

Как сообщал Life.ru, об освобождении Угледара стало известно 2 октября — наши бойцы подняли над местной администрацией триколор. Вскоре в Минобороны РФ подтвердили взятие населённого пункта под контроль. Долгое время Угледар оставался мощнейшим укрепрайоном украинской армией, бои за город велись с 2022 года. В Киеве подтвердили сдачу города и отступление. Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил и наградил военных, освободивших Угледар.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Никита Никонов
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