Украинский комбат свёл счёты с жизнью после того, как его подразделение дезертировало под Угледаром в ДНР. Как уточняет издание «Украина Online», речь идёт об Игоре Грибе — командире 186-го отдельного батальона 123-й отдельной бригады теробороны ВСУ.

По словам журналиста Владимира Бойко, Грибу было 33 года. Он утверждает, что после того, как 186-й батальон покинул свои позиции, украинские военные окончательно потеряли Угледар. Сегодня в Первомайске Николаевской области прошло прощание с Грибом, а завтра его похоронят в городе Кривое Озеро, добавил Бойко.