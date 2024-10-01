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1 октября, 11:28

Посол РФ в Бельгии оценил эффект, оказанный изменениями ядерной доктрины на НАТО

Токовинин: Объявление Путина о ядерной доктрине РФ детально отфиксировано в НАТО

Слова российского лидера Владимира Путина об изменениях в ядерной доктрине России были восприняты в НАТО с максимальным вниманием. Об этом указал посол РФ в Бельгии Александр Токовинин в эфире телеканала «Россия-24».

«Заявления президента Российской Федерации здесь были очень внимательно и детально отфиксированы», — сказал дипломат.

Он также прокомментировал недавно сказанные покинувшим пост генерального секретаря НАТО Йенсом Столтенбергом слова о том, что изменения в российской ядерной доктрине не скажутся на политике альянса. По мнению Токовинина, таким образом экс-генсек попытался принизить значение предупреждений Москвы и тем самым подтолкнуть участников военного блока к самоубийственному движению к прямой военной конфронтации с Россией.

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Напомним, что Йенс Столтенберг был генеральным секретарём НАТО с 2014 года, а сегодня срок его полномочий истёк. Он запомнится тем, что стоя во главе военного блока, призывал в самые кратчайшие сроки принять в состав альянса завязшую в военном конфликте Украину, позволить ВСУ наносить дальнобойные удары по территории РФ, а также отказаться от любых мирных инициатив и добиваться победы Незалежной на поле боя. Сегодня в должность генерального секретаря НАТО вступил бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Юрий Лысенко
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