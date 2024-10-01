Посол РФ в Бельгии оценил эффект, оказанный изменениями ядерной доктрины на НАТО

Слова российского лидера Владимира Путина об изменениях в ядерной доктрине России были восприняты в НАТО с максимальным вниманием. Об этом указал посол РФ в Бельгии Александр Токовинин в эфире телеканала «Россия-24».

«Заявления президента Российской Федерации здесь были очень внимательно и детально отфиксированы», — сказал дипломат.

Он также прокомментировал недавно сказанные покинувшим пост генерального секретаря НАТО Йенсом Столтенбергом слова о том, что изменения в российской ядерной доктрине не скажутся на политике альянса. По мнению Токовинина, таким образом экс-генсек попытался принизить значение предупреждений Москвы и тем самым подтолкнуть участников военного блока к самоубийственному движению к прямой военной конфронтации с Россией.