Новый генсек НАТО взял в руки «топор войны»

«Пришло время уходить, и вы начинаете свой срок на посту Генерального секретаря НАТО. В ознаменование этого момента я вручу вам этот молоток, подаренный НАТО в 1963 году Исландией. Он используется для особых встреч в НАТО. Будете ли вы использовать его каждый день — решать вам. Это молот викингов. Дания, пожалуйста, примите этот специальный молоток, и позвольте мне пригласить вас занять место председателя Североатлантического совета», — заявил уходящий генсек.