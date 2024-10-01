Новый генсек НАТО взял в руки «топор войны»
Столтенберг подарил новому генсеку Рютте молоток НАТО
Марк Рютте с молотком НАТО. Фото © X / Mark Rutte
Йенс Столтенберг, покинувший пост генсека НАТО, уступил своё место новому главе Североатлантического альянса Марку Рютте. В честь этого события Столтенберг передал преемнику в честь этого события молоток, который в 1963 году был подарен организации Исландией.
Столтенберг дарит молоток НАТО Рютте. Видео © Telegram / СМОТРИ
«Пришло время уходить, и вы начинаете свой срок на посту Генерального секретаря НАТО. В ознаменование этого момента я вручу вам этот молоток, подаренный НАТО в 1963 году Исландией. Он используется для особых встреч в НАТО. Будете ли вы использовать его каждый день — решать вам. Это молот викингов. Дания, пожалуйста, примите этот специальный молоток, и позвольте мне пригласить вас занять место председателя Североатлантического совета», — заявил уходящий генсек.
Йенс Столтенберг занимал пост генсека НАТО с 2014 года, однако, настала пора прощаться. Всё это время он называл Североатлантический альянс щитом, за которым находится благополучие не только региона, но и всего земного шара. Для защиты абсолютной безопасности этот «страж мира» призывал скорее принять Украину в альянс, разрешить ей бить дальнобойными ракетами по России, а также отказаться от всех мирных инициатив, чтобы Киев мог попробовать одолеть РФ на поле боя. Учитывая все эти «заслуги», в Китае ранее призвали расформировать весь НАТО после ухода Столтенберга, который за 10 лет так и не сумел ни на сантиметр приблизить Европу к её заветной безопасности.