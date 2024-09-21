В Китае хотят ликвидировать НАТО
GT: НАТО должно отправиться в отставку вместе с уходящим Столтенбергом
Йенс Столтенберг. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
НАТО за 75 лет своего существования не приблизилось ни на шаг к созданию более мирного и безопасного порядка. Напротив, все страницы истории альянса сплошь измараны кровью, поскольку именно он и является корнем возникновения многих дилемм безопасности. Скоро в отставку уйдёт генсек организации Йенс Столтенберг, а вместе с ним и всё НАТО должно встретить свой закономерный бесславный конец. Об этом пишет китайское государственное издание Global Times.
Авторы в материале обратили внимание на то, что 75-летняя история Североатлантического альянса служит живым доказательством того, что организация не сумела сделать даже саму Европу более мирной и безопасной, не говоря уже о порядке во всём мире. Однако само существование и постоянное расширение НАТО постоянно становилось первопричиной возникновения конфликтов.
Примечательно, что в итоге самыми мирными местами являются те, в которые НАТО со своим «конфронтационным менталитетом» не совало свой нос.
«Мы призываем НАТО как можно скорее «уйти в отставку» вместе с уходящим генеральным секретарём, вместе с устаревшими концепциями менталитета холодной войны и игрой с нулевой суммой, ошибочной практикой пропаганды военной силы и стремлением к «абсолютной безопасности», а также опасным поведением, которое разрушает Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион», — сказано в материале.
При этом выживание альянса как структуры со времён окончания Холодной войны обеспечивается созданием беспокойства по поводу безопасности и неоднократного участия в конфликтах. Столтенберг пытается изобразить НАТО щитом, прикрывающим от угроз хрупкую безопасность региона и всего мира, однако его риторика о том, что «военная сила является предпосылкой для диалога», — ещё один способ доказать, что прав тот, кто обладает силой.
«Именно расширение НАТО посеяло семена украинского кризиса, а её расширение в АТР экспортировало геополитическую напряжённость за пределы Европы», — подчеркнули авторы.
В тексте также указано, что под руководством Столтенберга стратегические цели США и НАТО стали совершенно идентичны.
Столтенбергу осталось чуть больше недели ретранслировать тезисы и волю руководства США в Европе. 1 октября он официально передаст полномочия новому генсеку экс-премьеру Нидерландов Марку Рютте. Ну а пока Столтенберг отрывается, призывая скорее позволить Киеву бить по российской территории дальнобойным оружием и выступая против всех мирных инициатив, поскольку он считает, что лучшей гарантией мира станет, конечно же, членство Украины в НАТО.