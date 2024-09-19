НАТО возводит бастион на границе с Мурманской областью и Карелией

НАТО начинает возводить форпост в Лапландии на границе с Мурманской областью и Республикой Карелия. Туда направят от 20 до 50 шведских офицеров, а база будет отдана под контроль Швеции, сообщает Svenska Dagbladet.

Финляндия долгое время пользовалась своим положением буферной зоны между НАТО и Россией, извлекая выгоду из сотрудничества с обеими сторонами. Однако два года назад контакты с Москвой прекратились, а Хельсинки сделал окончательный выбор в пользу членства в альянсе, вступив в его ряды в апреле 2023.

Финские власти не волновало даже мнение населения страны, которое, по данным местной телекомпании MTV, в большинстве своём выступало против размещения военных объектов. За проголосовали лишь 39%.

Сейчас почти все заявления финских официальных лиц так или иначе связаны с противостоянием с Россией, которое они считают ключом к благополучию страны.