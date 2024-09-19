НАТО возводит бастион на границе с Мурманской областью и Карелией
SvD: НАТО строит форпост в Финляндии у рубежей Карелии и Мурманской области
НАТО начинает возводить форпост в Лапландии на границе с Мурманской областью и Республикой Карелия. Туда направят от 20 до 50 шведских офицеров, а база будет отдана под контроль Швеции, сообщает Svenska Dagbladet.
Финляндия долгое время пользовалась своим положением буферной зоны между НАТО и Россией, извлекая выгоду из сотрудничества с обеими сторонами. Однако два года назад контакты с Москвой прекратились, а Хельсинки сделал окончательный выбор в пользу членства в альянсе, вступив в его ряды в апреле 2023.
Финские власти не волновало даже мнение населения страны, которое, по данным местной телекомпании MTV, в большинстве своём выступало против размещения военных объектов. За проголосовали лишь 39%.
Сейчас почти все заявления финских официальных лиц так или иначе связаны с противостоянием с Россией, которое они считают ключом к благополучию страны.
Теперь в финской провинции Лапдандии НАТО собирается построить очередную военную базу, разместив её рядом с Карелией и Мурманской областью. Командовать объектом при этом будут шведские военачальники.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Финляндии, в 140 км от границы с Россией, будет создан штаб сухопутных войск НАТО. Таким образом, в финском городе Миккели будет сформирована бронетанковая бригада в составе 4 — 5 тысяч военнослужащих. Помощник президента РФ Николай Патрушев также рассказал, что Швеция и Финляндия собираются лишить Россию доступа в Балтийское море, сделав его «внутренним морем» альянса. Затем появилась информация, что к этому плану решила присоединиться Эстония.
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