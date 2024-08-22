Сбылась мечта Стубба: В Совфеде оценили размещение сил НАТО в Финляндии

Агрессивная позиция президента Финляндии Александра Стубба — главная причина размещения бронетанковой бригады НАТО в Финляндии на границе с Россией. Не зря же он полностью поддерживает США в высказываниях в сторону РФ, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«НАТО намерена разместить в Финляндии 5 тысяч своих солдат. Сбылась мечта «американского» президента Финляндии Стубба — иначе его и не назовешь. Стубб известен в основном тем, что занимает самую агрессивную позицию по отношению к России на Западе и слово в слово повторяет то, что говорит Вашингтон. Разницы нет даже в запятых», — написал Пушков в Telegram.

По словам политика, Хельсинки на все возможные проценты солидарен с Вашингтоном по поводу высказываний о России. При этом подобная политика Стубба способна привести к снижению уровня жизни, безопасности, доходов от торговли и ухудшению платежного баланса Финляндии. Но это не мешает президенту красоваться на экране и постоянно «повторять то, что уже сказали Блинкен или Салливан».