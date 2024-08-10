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10 августа, 08:05

Россия снова не получила от Финляндии ответа по поводу открытия границ

Глава МО Финляндии поверхностно прокомментировал открытие границ с РФ осенью

Вопрос насчёт пропускных пунктов (КПП) Финляндии на границе с Россией осенью всё ещё открыт. Министр обороны Антти Хяккянен не стал раскрывать все карты по данной теме, сославшись на коллегу из МВД.

"Министры, отвечающие за безопасность, министр внутренних дел и министр обороны, ежедневно следят за ситуацией. Затем, если для этого есть основания, ситуация выносится [на рассмотрение] для принятия решений. Вопрос о границе находится в ведении министра внутренних дел. Мы работаем в тесном контакте", — ответил Хяккянен на вопрос журналистов телеканала MTV3.

Правительство Финляндии с ноября 2023 года закрыло автотранспортные пропускные пункты на границе с РФ, мотивировав это неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что такое решение Финляндии создает новые разделительные линии в Европе. А в июле этого года МВД соседней страны сообщило о том, что границы не планируют открывать пока в не стабилизируется обстановка.

Финны вновь обвинили Россию в нарушении госграницы
Финны вновь обвинили Россию в нарушении госграницы
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Shutterstock / FOTODOM / Michaelvbg

Наталья Афонина
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