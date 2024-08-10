Россия снова не получила от Финляндии ответа по поводу открытия границ

Вопрос насчёт пропускных пунктов (КПП) Финляндии на границе с Россией осенью всё ещё открыт. Министр обороны Антти Хяккянен не стал раскрывать все карты по данной теме, сославшись на коллегу из МВД.

"Министры, отвечающие за безопасность, министр внутренних дел и министр обороны, ежедневно следят за ситуацией. Затем, если для этого есть основания, ситуация выносится [на рассмотрение] для принятия решений. Вопрос о границе находится в ведении министра внутренних дел. Мы работаем в тесном контакте", — ответил Хяккянен на вопрос журналистов телеканала MTV3.