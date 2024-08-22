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НАТО задумала разместить многотысячное войско с танками у границ России

Iltalehti: НАТО создаст в Финляндии бригаду численностью до 5000 солдат

22 августа, 08:48
Техника НАТО во время учений. Обложка © ТАСС / dpa/picture-alliance

Техника НАТО во время учений. Обложка © ТАСС / dpa/picture-alliance

НАТО намерена сформировать бронетанковую бригаду в составе 4 — 5 тысяч военнослужащих в финском городе Миккели, который находится возле российской границы. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Iltalehti.

Подразделение будет значиться под названием FLF (Forward Land Forces). О его создании вблизи границы с РФ представители НАТО собираются объявить в ближайшие недели.

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Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что Североатлантический альянс вынашивает план по полному изгнанию России из Балтийского моря с целью установить над акваторией абсолютный контроль. Для реализации корыстных интересов блок использует скандинавские государства.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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