НАТО задумала разместить многотысячное войско с танками у границ России Iltalehti: НАТО создаст в Финляндии бригаду численностью до 5000 солдат 22 августа, 08:48 Техника НАТО во время учений. Обложка © ТАСС / dpa/picture-alliance

НАТО намерена сформировать бронетанковую бригаду в составе 4 — 5 тысяч военнослужащих в финском городе Миккели, который находится возле российской границы. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Iltalehti.

Подразделение будет значиться под названием FLF (Forward Land Forces). О его создании вблизи границы с РФ представители НАТО собираются объявить в ближайшие недели.

Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что Североатлантический альянс вынашивает план по полному изгнанию России из Балтийского моря с целью установить над акваторией абсолютный контроль. Для реализации корыстных интересов блок использует скандинавские государства.

Авторы Татьяна Миссуми