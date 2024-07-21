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21 июля, 14:22

Армия Финляндии устроила учения с авиацией у ближайшего к Петербургу КПП

Сухопутные войска Финляндии в воскресенье, 21 июля, начали учения "Юг 2/24" с использованием авиации в приграничных с РФ районах. До августа закроют национальную трассу, которая ведёт к контрольно-пропускному пункту (КПП) Ваалимаа, который находится в посёлке Торфяновка в Ленинградской области.

Ожидается, что в манёврах будут задействованы порядка 1700 военных и около 300 единиц техники. По данным штаба Сухопутных войск, подразделения будут отрабатывать навыки совместной работы с пограничниками и рядом других структур.

К слову, КПП Ваалимаа, который ближе всего к Санкт-Петербургу, открыли в 1958 году как первый пункт пересечения границы между СССР и Финляндией. Он считался самым загруженным.

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Ранее российские МиГ-29 и МиГ-31 поднялись в небо из-за бомбардировщиков США в опасной близости от границ России. Военные самолёты заметили наши средства контроля воздушного пространства над Баренцевым морем. Позже инцидент прокомментировали в Финляндии. Там заявили, что на территории страны совершили учебные полёты два дальних тяжёлых бомбардировщика ВВС США B-52 Stratofortress, подчеркнув, что операция соответствовала всем нормам.

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Shutterstock / FOTODOM / Jukka Salo

Никита Осипов
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