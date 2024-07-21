Силы обороны Финляндии объяснили полёт перехваченных у границ России американских B-52 Силы обороны Финляндии: Два американских B-52 провели тренировочный полёт 21 июля, 11:05 Американские бомбардировщики пролетели над Финляндией. Обложка © Х / llmavoimat

В небе на территрии Финляндией совершили учебные полёты два дальних тяжёлых бомбардировщика ВВС США B-52 Stratofortress. Об этом рассказали Силы обороны Финляндии, подчеркнув, что операция соответствует всем нормам законов.

Американские самолёты вылетели из Норвегии и взяли курс к южным границам через Лапландию. Во время данного тренировочного полёта их сопровождали заправщики КС-135 и КС-46. Финская сторона добавила, что всё прошло строго по запланированному графику.

Ранее сегодня инцидент прокомментировало Минобороны РФ. Там сообщили, что рссийские средства контроля воздушного пространства над Баренцевым морем заметили двигающиеся в сторону российской границы бомбардировщики ВС США. В небо, чтобы попросить непрошенных гостей вернуться восвояси, были подняты истребители МиГ-29 и МиГ-31.

Авторы Татьяна Миссуми