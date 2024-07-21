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21 июля, 08:18

МиГ-29 и МиГ-31 поднялись в небо из-за бомбардировщиков США в опасной близости от границ России

МО РФ: Российские МиГ-29 и МиГ-31 развернули два В-52Н США над Баренцевым морем

Истребитель МиГ-31. Фото © Авиация России

Истребитель МиГ-31. Фото © Авиация России

Российские средства контроля воздушного пространства над Баренцевым морем заметили двигающиеся в сторону российской границы бомбардировщики ВС США. В небо, чтобы попросить непрошенных гостей вернуться восвояси, были подняты истребители МиГ-29 и МиГ-31. Об этом сообщает Минобороны России.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух были подняты истребители МиГ-29 и МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США", — рассказали в пресс-службе ведомства.

Заметив российские истребители американцы приняли единственное верное решение, развернувшись в другую сторону от российской границы. Проводив их, самолёты вернулись на аэродромы базирования.

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Американские пилоты нередко таким образом проверяют реакцию своих соседей. Ранее в Южно-Китайском море самолёт США сбросил детектор подводных лодок, однако Китай в итоге перехватил это устройство и присвоил его себе, чему Штаты возражать никак не смогли.

Владимир Озеров
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