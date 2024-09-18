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18 сентября, 12:37

Финляндия и Эстония разрабатывают план блокировки Балтийского флота России

Финляндия и Эстония вышли на новый этап сотрудничества в области морской обороны. Объектом их заинтересованности стал российский Балтийский флот в Финском заливе, движение которого руководство этих стран теперь хочет совместными усилиями запретить. Об этом заявил в интервью газете Helsingin Sanomat командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило. По словам военачальника, контроль НАТО над большей частью акватории — «проблема» именно РФ.

«Мы сможем разработать более конкретные планы того, как, если это необходимо в истинном смысле слова, полностью запретить деятельность противника в Балтийском море. В военном отношении это можно сделать, мы готовы это сделать, и мы движемся в этом направлении», — гордо заявил главком.

На вопрос о том, в какой ситуации следует ожидать подобного поворота событий, Мерило сказал, что Эстония и Финляндия будут закрывать Финский залив в случае возникновения опасности. Эти наполеоновские планы уже разбили в Госдуме. По словам первого зампреда Комитета по международным делам Алексея Чепы, у финнов и эстонцев ничего не выйдет.

«Это абсолютно невозможно, это чушь и глупость — запретить движение Балтийского флота. Глупо даже говорить об этом, никоим образом и никакими мерами и указами, законами у них не получится это реализовать», — заявил собеседник «Ленты.ру».

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Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что Североатлантический альянс планирует лишить Россию доступа к Балтийскому морю, превратив его фактически во «внутреннее море» НАТО. По его словам, исполнить этот план было поручено Финляндии и Швеции.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tsuguliev

Владимир Озеров
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