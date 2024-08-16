Беглов: Оборону Петербурга и Финского залива укрепляют для защиты от атак БПЛА
Военное руководство Петербурга и Ленинградской области работает над укреплением защиты Северной столицы и, в частности, акватории Финского залива от БПЛА и других угроз с воздуха. Об этом заявил глава города Александр Беглов во время выступления на конференции регионального отделения "Единой России".
"Идёт формирование кольца радиолокационных станций для предупреждения воздушных угроз. Усиливаем систему защиты акватории Финского залива. Наращиваем группировку средств уничтожения беспилотных аппаратов и иных воздушных угроз", — сказал Беглов.
Петербург и область редко становятся целью атак вражеских беспилотников, однако упавшие БПЛА в регионе изредка находят. Да и коварство противника, как показывает практика, недооценивать не стоит, поэтому остаётся только порадоваться заранее принятым правительством мерам. Только на днях ВСУ предприняли массовую воздушную атаку по субъектам России, отражая которую средства ПВО ВС РФ сбили 117 БПЛА и 4 тактических ракеты.
ТАСС / Александр Демьянчук