Беглов: Оборону Петербурга и Финского залива укрепляют для защиты от атак БПЛА

Военное руководство Петербурга и Ленинградской области работает над укреплением защиты Северной столицы и, в частности, акватории Финского залива от БПЛА и других угроз с воздуха. Об этом заявил глава города Александр Беглов во время выступления на конференции регионального отделения "Единой России".

"Идёт формирование кольца радиолокационных станций для предупреждения воздушных угроз. Усиливаем систему защиты акватории Финского залива. Наращиваем группировку средств уничтожения беспилотных аппаратов и иных воздушных угроз", — сказал Беглов.