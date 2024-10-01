Полномочия Столтенберга на посту генсека НАТО истекли
Столтенберг 1 октября уступит кресло генсека НАТО Марку Рютте
Полномочия Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО истекли. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Полномочия Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО истекли. Он занимал эту должность 10 лет, с 2014 года.
Церемония передачи власти пройдёт 1 октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Пост займёт бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который станет 14-м главой Североатлантического альянса.
Послы стран НАТО утвердили Марка Рютте в качестве нового генсека альянса 26 июня. Ранее его единственный соперник, президент Румынии Клаус Йоханнис, снял свою кандидатуру.