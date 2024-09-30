Столтенберг: Изменения в ядерной доктрине РФ не требуют перемен в политике НАТО
Йенс Столтенберг. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
В ядерную доктрину РФ не было внесено изменений, которые бы потребовали перемен в политике НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью агентству Reuters.
«Всякий раз, когда мы наращивали помощь в виде новых видов вооружений — танков, дальнобойного оружия или [истребителей] F-16, — россияне пытались предотвратить это. У них не получилось, и этот последний пример не помешает помощи Украине со стороны союзников по НАТО», — добавил Столтенберг, призвав членов альянса продолжать финансирование Киева.
Генсек НАТО также напомним, что «волшебного средства», которое переменило бы ход боевых действий, не существует. Таким образом он напомнил Западу о важности регулярных поставок оружия Украине. Однако пока бесконечное вливание денег в Незалежную результатов не приносит, ведь бойцы ВС РФ, как ранее сообщал Life.ru, успешно продвигаются на всех направлениях. Планомерно проходит контрнаступление в Курской области, также не так давно сообщалось о взятии населённых пунктов — Нелеповки, Макеевки, Мариновки и других.
Также напомним, Владимир Путин ранее объявил об изменениях в ядерной доктрине России. В частности, расширен перечень стран и союзов, на которые будет распространяться ядерное сдерживание. Кроме того, Москва оставляет за собой право на ядерный удар при угрозе безопасности Белоруссии. Также ядерный ответ может последовать за массированным авианалётом по РФ.