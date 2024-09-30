Столтенберг: Изменения в ядерной доктрине РФ не требуют перемен в политике НАТО

В ядерную доктрину РФ не было внесено изменений, которые бы потребовали перемен в политике НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью агентству Reuters.

«Всякий раз, когда мы наращивали помощь в виде новых видов вооружений — танков, дальнобойного оружия или [истребителей] F-16, — россияне пытались предотвратить это. У них не получилось, и этот последний пример не помешает помощи Украине со стороны союзников по НАТО», — добавил Столтенберг, призвав членов альянса продолжать финансирование Киева.