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30 сентября, 13:53

Столтенберг: Изменения в ядерной доктрине РФ не требуют перемен в политике НАТО

Йенс Столтенберг. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Йенс Столтенберг. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

В ядерную доктрину РФ не было внесено изменений, которые бы потребовали перемен в политике НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью агентству Reuters.

«Всякий раз, когда мы наращивали помощь в виде новых видов вооружений — танков, дальнобойного оружия или [истребителей] F-16, — россияне пытались предотвратить это. У них не получилось, и этот последний пример не помешает помощи Украине со стороны союзников по НАТО», — добавил Столтенберг, призвав членов альянса продолжать финансирование Киева.

Генсек НАТО также напомним, что «волшебного средства», которое переменило бы ход боевых действий, не существует. Таким образом он напомнил Западу о важности регулярных поставок оружия Украине. Однако пока бесконечное вливание денег в Незалежную результатов не приносит, ведь бойцы ВС РФ, как ранее сообщал Life.ru, успешно продвигаются на всех направлениях. Планомерно проходит контрнаступление в Курской области, также не так давно сообщалось о взятии населённых пунктов — Нелеповки, Макеевки, Мариновки и других.

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Также напомним, Владимир Путин ранее объявил об изменениях в ядерной доктрине России. В частности, расширен перечень стран и союзов, на которые будет распространяться ядерное сдерживание. Кроме того, Москва оставляет за собой право на ядерный удар при угрозе безопасности Белоруссии. Также ядерный ответ может последовать за массированным авианалётом по РФ.

Мария Любицкая
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