«Мотор Сич» снова в огне, как закончится блокада Угледара, уничтожение 15 офицеров НАТО, ситуация 30 сентября Бойцы ВСУ жалуются, что из Угледара им уже не выйти, ВС РФ наносят сокрушительные удары по объектам противника — подробнее в дайджесте Life.ru 30 сентября, 07:34 Бои в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Донецкая Народная Республика, 30 сентября

Город Угледар в Донецкой Народной Республике почти полностью окружён. Российские войска методично разносят огневые точки противника в городе. Западнее подразделениям группировки войск «Восток» удалось подойти вплотную к восточным границам Золотой Нивы. Как сообщают информационные ресурсы противника, единственная дорога из Угледара в Богоявленку находится под контролем ВС РФ. На фоне практически полной блокады города, где порядка тысячи украинских солдат оказались в котле, снят с должности комбриг 72-й бригады ВСУ, об этом пишет Telegram-канал Condottiero. Новым командиром назначен полковник Охрименко, перед этим полностью положивший 14-ю бригаду ВСУ в Соледаре, а потом назначенный военкомом в Одессу.

На Донецком направлении российские войска выбили ВСУ с нескольких позиций на восточных подступах к посёлку Цукурино и овладели окружным опорным пунктом к северу от Горняка. Вместе с тем появилась информация о зачистке ВС РФ в районе Невельского.

Работа экипажей танков Т-80 на линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Продолжается упорное и постепенное продвижение штурмовых подразделений ВС РФ на Торецком направлении. Ночью и ранним утром наши войска сумели продвинуться ещё ближе к центру города, взяв под огневой контроль несколько улиц.

Запорожская область, 30 сентября

За последние сутки российские войска поразили инфраструктуру ВСУ в нескольких регионах Украины и на оккупированных территориях России. В Запорожской области под удар вновь попало предприятие «Мотор Сич». Как пишет Colonelcassad, наша авиация выпустила 11 управляемых авиационных бомб. Не менее 5 из них поразили территорию данного объекта. Также важным ударом стало поражение Запорожского судоремонтного завода, где осуществлялось производство безэкипажных катеров. Это предприятие имеет одно из ключевых значение для обеспечения военно-морских операций противника. Кроме того, уничтожена пусковая установка и радиолокационная станция комплекса IRIS-T, расположенного между аэропортом Запорожье и селом Гасановка. Это значительно ослабило противовоздушную защиту противника на данном направлении.

Также в подконтрольном Киеву Запорожье нанесён удар по зданию СБУ, где находились офицеры из стран НАТО. Погибло 15 иностранцев, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. Также, по д анным подполья, наши подразделения нанесли удар по колоннам украинских сил в Кривом Роге и Бериславе.

В то же время ВСУ ударили по трансформатору подстанции «Радуга» рядом с Запорожской АЭС, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале станции.

Курская область, 30 сентября

В Курской области продолжается операция по уничтожению формирований ВСУ. Работает фронтовая авиация. В приграничном районе штурмовик Су-25 уничтожил опорник врага авиационными ракетами. А экипаж Су-34 уд арил бомбами по опорному пункту противника.

155-я бригада морской пехоты группировки «Север» сжигает бронетехнику ВСУ в Курском приграничье. Видео © Telegram / Colonelcassad

По докладам разведки, личный состав и опорный пункт ВСУ были уничтожены. Подразделениями группировки «Север» отражены контратаки противника в направлении населённых пунктов Любимовка, Кремяное и Плехово, а также сорваны попытки атак в направлении Ольговки и Погребки. В результате ВСУ потеряли до 60 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и автомобиль.

Луганская и Харьковская области, 30 сентября

В Луганской Народной Республике подразделения группировки войск «Запад» в ходе успешных наступательных действий освободили населённый пункт Макеевка. Эту информацию официально подтвердили в Минобороны РФ.



Расчёты самоходных пушек «Гиацинт-С» группировки войск «Запад» наносят точные удары по военным объектам ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

В Харьковской области в ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск «Север» обнаружено скопление живой силы ВСУ в укрытии. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по противнику. После работы расчёта тяжёлой огнемётной системы в этом месте осталась только выжженная земля.



Авторы Игорь Патрин