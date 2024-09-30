«Мотор Сич» снова в огне, как закончится блокада Угледара, уничтожение 15 офицеров НАТО, ситуация 30 сентября
Бойцы ВСУ жалуются, что из Угледара им уже не выйти, ВС РФ наносят сокрушительные удары по объектам противника — подробнее в дайджесте Life.ru
Бои в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько
Донецкая Народная Республика, 30 сентября
Город Угледар в Донецкой Народной Республике почти полностью окружён. Российские войска методично разносят огневые точки противника в городе. Западнее подразделениям группировки войск «Восток» удалось подойти вплотную к восточным границам Золотой Нивы. Как сообщают информационные ресурсы противника, единственная дорога из Угледара в Богоявленку находится под контролем ВС РФ. На фоне практически полной блокады города, где порядка тысячи украинских солдат оказались в котле, снят с должности комбриг 72-й бригады ВСУ, об этом пишет Telegram-канал Condottiero. Новым командиром назначен полковник Охрименко, перед этим полностью положивший 14-ю бригаду ВСУ в Соледаре, а потом назначенный военкомом в Одессу.
На Донецком направлении российские войска выбили ВСУ с нескольких позиций на восточных подступах к посёлку Цукурино и овладели окружным опорным пунктом к северу от Горняка. Вместе с тем появилась информация о зачистке ВС РФ в районе Невельского.
Работа экипажей танков Т-80 на линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Продолжается упорное и постепенное продвижение штурмовых подразделений ВС РФ на Торецком направлении. Ночью и ранним утром наши войска сумели продвинуться ещё ближе к центру города, взяв под огневой контроль несколько улиц.
Запорожская область, 30 сентября
За последние сутки российские войска поразили инфраструктуру ВСУ в нескольких регионах Украины и на оккупированных территориях России. В Запорожской области под удар вновь попало предприятие «Мотор Сич». Как пишет Colonelcassad, наша авиация выпустила 11 управляемых авиационных бомб. Не менее 5 из них поразили территорию данного объекта. Также важным ударом стало поражение Запорожского судоремонтного завода, где осуществлялось производство безэкипажных катеров. Это предприятие имеет одно из ключевых значение для обеспечения военно-морских операций противника. Кроме того, уничтожена пусковая установка и радиолокационная станция комплекса IRIS-T, расположенного между аэропортом Запорожье и селом Гасановка. Это значительно ослабило противовоздушную защиту противника на данном направлении.
Также в подконтрольном Киеву Запорожье нанесён удар по зданию СБУ, где находились офицеры из стран НАТО. Погибло 15 иностранцев, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. Также, по данным подполья, наши подразделения нанесли удар по колоннам украинских сил в Кривом Роге и Бериславе.
В то же время ВСУ ударили по трансформатору подстанции «Радуга» рядом с Запорожской АЭС, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале станции.
Курская область, 30 сентября
В Курской области продолжается операция по уничтожению формирований ВСУ. Работает фронтовая авиация. В приграничном районе штурмовик Су-25 уничтожил опорник врага авиационными ракетами. А экипаж Су-34 ударил бомбами по опорному пункту противника.
155-я бригада морской пехоты группировки «Север» сжигает бронетехнику ВСУ в Курском приграничье. Видео © Telegram / Colonelcassad
По докладам разведки, личный состав и опорный пункт ВСУ были уничтожены. Подразделениями группировки «Север» отражены контратаки противника в направлении населённых пунктов Любимовка, Кремяное и Плехово, а также сорваны попытки атак в направлении Ольговки и Погребки. В результате ВСУ потеряли до 60 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и автомобиль.
Луганская и Харьковская области, 30 сентября
В Луганской Народной Республике подразделения группировки войск «Запад» в ходе успешных наступательных действий освободили населённый пункт Макеевка. Эту информацию официально подтвердили в Минобороны РФ.
Расчёты самоходных пушек «Гиацинт-С» группировки войск «Запад» наносят точные удары по военным объектам ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России
В Харьковской области в ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск «Север» обнаружено скопление живой силы ВСУ в укрытии. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по противнику. После работы расчёта тяжёлой огнемётной системы в этом месте осталась только выжженная земля.