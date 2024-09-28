Умный дьявол: Какой бомбой ВС РФ уничтожали подстанции и цеха «Мотор Сич» в Запорожье ВС РФ стали активно применять в зоне СВО модернизированную авиабомбу ФАБ-500. Почему её запускают из стратосферы, куда она может долететь и сколько всего видов существует — в материале Life.ru. 27 сентября, 21:25 ФАБ-500 М-62 (на первом плане). Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Первый высокоточный удар истребителя-бомбардировщика Су-34 по подстанции и одному из цехов предприятия «Мотор Сич», где ВСУ запустили производство дронов-камикадзе, в Запорожье выполнен с применением планирующей управляемой модификации авиабомбы ФАБ-500. Согласно отчёту Минобороны России, уничтожены цеха сборки и хранения дронов и 250 беспилотников.



С учётом того, что наши истребители обеспечивают дальность планирования авиабомб до 60 километров при сходе с подвесок Су-34 на высоте 10 000 – 11 000 метров и при скорости 900 км/ч, а для этого, по словам экспертов, нужно было сближаться с линией боевого соприкосновения, то, скорее всего, применялись универсальные межвидовые планирующие боеприпасы (УМПБ) Д-30СН, чья дальность при аналогичном применении достигает 120 километров. Однако украинские ресурсы опубликовали фото несдетонировавшей авиабомбы ФАБ-500Т (индекс «Т» — «термостойкая»).

ФАБ-500, что о ней известно

Этот боеприпас враги России называют «умной бомбой». ФАБ-500 наносит колоссальный урон и почти неуязвима для систем ПВО. Американцы называют авиабомбу «русским Joint Direct Attack Munition» — боеприпасом прямого поражения. ФАБ-500 уничтожает цели как на земле, так и под ней.

Авиабомба ФАБ-500 появилась ещё во времена СССР. По данным из открытых источников, бомба имеет две модификации — М-54 и М-62. Это универсальная авиабомба весом 500 килограммов с фугасной боеголовкой. Была принята на вооружение соответственно в 1954 и 1962 году. Первая модель была предназначена для сбрасывания из бомболюков тяжёлых бомбардировщиков. Вторая — М-62 — подвешивалась снаружи; её могли нести почти все модели военных самолётов СССР. В те годы ФАБ-500 была неуправляемой авиабомбой. Известно, что в советское время она использовалась в Афганистане, а в новейшей истории России — в Сирии.

В 2023 году произошли кардинальные изменения. ФАБ-500 соединили с УМПК — универсальным модулем планирования и коррекции. Получилась умная планирующая авиабомба. Её сбрасывают с самолёта в свободное падение, после чего на ФАБ-500 раскрываются крылья УМПК — и бомба, по сути, превращается в высокоточную планирующую ракету. Координаты цели ФАБ-500 передаются с самолёта. Ещё одна выгода — при таком сбросе авиабомб российские самолёты могут оставаться вне зоны поражения вражеских средств ПВО.

УМПК ФАБ-500. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Система УМПК впервые была продемонстрирована российским ВПК в 2002 году на авиавыставке в Британии, в Фарнборо. Тогда наши инженеры из НПО «Базальт» представили самую простую разработку крыла размахом два метра, которое увеличивало дальность полёта авиабомбы ФАБ-500 до восьми километров при сбросе с высоты всего 100 метров. Позже, по данным из открытых источников, УМПК усовершенствовали и оснастили инерциальной спутниковой навигационной системой «Комета». Это позволило увеличить точность поражения цели до 10 метров, а дальность планирования составила 60 километров.

Технические характеристики ФАБ-500

По данным из открытых источников, общая длина авиабомбы ФАБ-500 составляет около 2,5 метра, диаметр — 40 сантиметров. Корпус выполнен из чугуна. Он дешевле стали и легче распадается на фрагменты. Авиабомба снабжена универсальным взрывателем с электрическим и механическим запуском.

Радиус поражения ФАБ-500

Радиус зоны поражения для живой силы противника и автомобилей боеприпаса ФАБ-500 составляет до 190 метров. В радиусе 54 метров никого не остаётся в живых. Максимальный радиус поражения легкобронированных машин — 55 метров. Если бронетранспортёр или другой бронированный автомобиль оказывается в радиусе 15 метров от цели снаряда, он полностью уничтожается. Бомба способна проникать в незащищённый грунт на глубину до 7-8 метров. В блиндаже или обычном бункере от неё не спасёшься. Масса ФАБ-500 без взрывателя составляет 497 килограммов. Масса взрывчатки — 300 килограммов.

Дальность полёта ФАБ-500

Дальность полёта последних моделей ФАБ-500 составляет 60 километров. В некоторых случаях модифицированная авиабомба может планировать на расстояние до 90 километров.

Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России во время нанесения удара авиационными бомбами ФАБ-500. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Модификации ФАБ-500

Авиабомба имеет две основные модификации — это М-54 и М-62. Но есть и другие. ФАБ-500 М-62Т — термостойкая авиабомба. Способна выдержать аэродинамический нагрев, который возникает при большой скорости падения.

ФАБ-500ШН имеет более тонкий корпус и парашют.

ФАБ-500ШЛ имеет фугасный заряд и парашют.

ФАБ-500ТС отличается толстостенным корпусом, имеет осколочно-фугасный заряд.

ОФАБ-500 содержит три суббоеприпаса осколочно-фугасного действия массой по 150 килограммов каждый.

ОФАБ-500У представляет собой авиабомбу замедленного действия с осколочным зарядом.

OFAB-500ШP (ШП) плюс к этому ещё имеет парашют.

Особенности УМПК ФАБ-500

По данным из открытых источников, авиабомбы ФАБ-500 последнего поколения имеют высокотехнологичный навигационный контроллер, помехоустойчивый модуль приёма спутниковых данных, который может подавить сразу несколько источников помех, батареи питания, подвижные элероны с сервоприводами. Крылья раскрываются с помощью пиропатрона.

Основными носителями ФАБ-500 являются бомбардировщики Су-24М и истребители-бомбардировщики Су-34 — они могут нести четыре ФАБ-500. Известно, что ударный бомбардировщик Ту-22М может нести до 18 ФАБ-500. Высота сброса бомбы составляет от 570 метров до 12 километров. То есть сбрасывать её наши бомбардировщики могут почти из стратосферы. При этом в свободном падении авиабомба набирает скорость от 500 км/ч.

Истребитель-бомбардировщик Су-34. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Применение ФАБ-500 в СВО на Украине

Несмотря на то что украинские и западные СМИ утверждают, что ФАБ-500 российские войска стали использовать на Украине буквально с первых дней СВО, впервые боеприпас был применён только в 2023 году. 26 февраля 2023-го российским Су-25 был нанесён высокоточный удар по позициям ВСУ в Авдеевке. Мера была вынужденная. ВСУ окапывались на господствующей высоте и вокруг неё девять лет, и к 2023 году их позиции представляли собой сплошной укрепрайон. Это позволяло украинцам без проблем подтягивать резервы и подвозить боеприпасы. Удары были нанесены в 10:45 утра. Видеоконтроль проводился с помощью оптико-электронного разведывательного комплекса.

Ряд военно-аналитических изданий сообщал, что ФАБ-500 применяли не только при высокоточных ударах по энергетическим подстанциям Украины в Запорожской области. 8 мая 2023 года бомбардировщик Су-34 нанёс удар управляемыми авиабомбами ФАБ-500 по пункту дислокации иностранных наёмников в Харьковской области (село Ивановка). Кроме того, ФАБ-500 использовали при штурме Артёмовска, разбирая укрепления ВСУ, уничтожая снайперов и склады и заставляя украинцев менять тактику. Постепенно ФАБ-500 стали применять по всей линии боевого соприкосновения.

Участники международной конференции по безопасности во время осмотра авиационных бомб ФАБ-500 М-54 в рамках выставки. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

26 сентября 2024 года российские ВКС разбомбили цеха украинского завода «Мотор Сич», где собирали беспилотники для ВСУ. Для этого ФАБ-500 пролетели более 80 километров. До линии фронта — 40 километров, и ещё 42 — вглубь Украины. Украинцев расстраивает тот факт, что русские могут запускать ФАБ так далеко от фронта. Наши самолёты оказываются вне зоны действия украинских средств ПВО.

Но российский ВПК не остановить: уже сейчас разработчики заводят речь о том, что ФАБ-500 нуждается в новой модернизации. Авиабомбу могут оснастить турбореактивными или воздушно-реактивными двигателями. Это позволит увеличить дальность действия крылатых бомб до 200 километров.

Запас ФАБ-500 у России

Военную тайну вам никто не раскроет, но поверьте: ФАБ-500 у России достаточно. В 2024 году за 2,5 месяца Российские ВКС сбросили на позиции ВСУ 3,5 тысячи фугасных авиабомб. Это в 16 раз больше, чем за 2023-й. С начала 2024 года Россия многократно увеличила производство ФАБ-500. По сути, российские войска получили неисчерпаемый запас недорогих и мощных фугасных боеприпасов.

Авторы Александр Лаврентьев