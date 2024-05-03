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3 мая, 09:20

"Очень востребованы": "Ростех" наращивает выпуск "летающих авиабомб" для нужд СВО

Чемезов: "Ростех" наращивает выпуск управляемых авиабомб для нужд СВО

"Ростех" наращивает выпуск авиабомб с управляемыми модулями планирования коррекции в связи с высокой востребованностью. Об этом на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.

По его словам, специалисты "Ростеха" совместно с концерном "Тактическое ракетное вооружение" продолжают работу по адаптации штатных авиационных боеприпасов к модулю планирования коррекции. Эти "летающие авиационные бомбы", добавил Чемезов, сегодня очень востребованы в зоне спецоперации (СВО).

"Идёт наращивание авиационных бомб всех калибров и видов", — подчеркнул глава "Ростеха".

Ранее на Украине забили тревогу из-за оружия России, обращающего ВСУ в бегство. Речь о планирующих авиабомбах ВС РФ. Как признал глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба, Киев не может противостоять этому оружию. Подробнее о том, как российские ФАБ-1500 превращают украинскую линию обороны в руины, — в нашем материале. Кроме того, Life.ru писал, что в странах Евросоюза знают о грядущем падении Киева. По словам бывшего сотрудника Пентагона, все понимают, что Россия выиграет в этом конфликте.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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