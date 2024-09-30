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30 сентября, 04:07

Подполье сообщило об ударах по колоннам ВСУ в Кривом Роге и Бериславе

Координатор подполья Лебедев: Колонны ВСУ атакованы в Кривом Роге и Бериславе

Российские силы нанесли удар по колоннам украинских сил в Кривом Роге и Бериславе. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«Колонны, что топали с Кривого Рога, попали под удар: одна в Кривом Роге на выходе, другая в Бериславе по прибытии», — рассказал он.

По его данным, российская армия поразила ещё одну колонну и склад в Белой Церкви Киевской области. Коллеги Лебедева сообщили также о попадании под удар украинских военных в Виннице.

Координатор подполья отметил беспрецедентное количество ударов по Киеву и его пригородам, там зафиксировано более десяти прилётов, причём некоторые сериями. Другими целями атак стали Житомир и город Смела в Черкасской области.

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Ранее подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ с наёмниками под Одессой. Там удар пришёлся по санаторию, где, согласно сообщениям, размещались иностранные наёмники.

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VK / Минобороны РФ

Анатолий Цейко
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