Подполье сообщило об ударах по колоннам ВСУ в Кривом Роге и Бериславе

Российские силы нанесли удар по колоннам украинских сил в Кривом Роге и Бериславе. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«Колонны, что топали с Кривого Рога, попали под удар: одна в Кривом Роге на выходе, другая в Бериславе по прибытии», — рассказал он.

По его данным, российская армия поразила ещё одну колонну и склад в Белой Церкви Киевской области. Коллеги Лебедева сообщили также о попадании под удар украинских военных в Виннице.

Координатор подполья отметил беспрецедентное количество ударов по Киеву и его пригородам, там зафиксировано более десяти прилётов, причём некоторые сериями. Другими целями атак стали Житомир и город Смела в Черкасской области.