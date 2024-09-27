Румынские истребители впервые залетели на Украину для отражения российского удара

Румынские силы ПВО подсобили Украине при отражении ночного удара по городу Измаилу в Одесской области. Об этом в своём телеграм-канале сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«Известно, что в отражении атаки принимали участие не только украинские, но и румынские ПВО. Сопротивление Измаила сообщает, что в конце атаки на территорию Украины залетели два истребителя из Румынии», — рассказал подпольщик.

Лебедев добавил, что румынские самолёты вернулись восвояси после пролёта вдоль береговой линии.