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27 сентября, 08:51

Румынские истребители впервые залетели на Украину для отражения российского удара

Подполье: ПВО Румынии помогла Украине отразить атаку РФ на Измаил

Румынские силы ПВО подсобили Украине при отражении ночного удара по городу Измаилу в Одесской области. Об этом в своём телеграм-канале сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«Известно, что в отражении атаки принимали участие не только украинские, но и румынские ПВО. Сопротивление Измаила сообщает, что в конце атаки на территорию Украины залетели два истребителя из Румынии», — рассказал подпольщик.

Лебедев добавил, что румынские самолёты вернулись восвояси после пролёта вдоль береговой линии.

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Ранее подполье сообщило, что российская армия атаковала порт под Одессой, где стояли гружёные оружием корабли. Целью удара могло стать хранилище с нефтью, расположенное у порта «Южный». Кроме резервуаров с ГСМ там и подстанция, прилёт по которой вызвал частичный блэкаут.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Владимир Озеров
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