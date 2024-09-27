Румынские истребители впервые залетели на Украину для отражения российского удара
Подполье: ПВО Румынии помогла Украине отразить атаку РФ на Измаил
Румынские силы ПВО подсобили Украине при отражении ночного удара по городу Измаилу в Одесской области. Об этом в своём телеграм-канале сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«Известно, что в отражении атаки принимали участие не только украинские, но и румынские ПВО. Сопротивление Измаила сообщает, что в конце атаки на территорию Украины залетели два истребителя из Румынии», — рассказал подпольщик.
Лебедев добавил, что румынские самолёты вернулись восвояси после пролёта вдоль береговой линии.
Ранее подполье сообщило, что российская армия атаковала порт под Одессой, где стояли гружёные оружием корабли. Целью удара могло стать хранилище с нефтью, расположенное у порта «Южный». Кроме резервуаров с ГСМ там и подстанция, прилёт по которой вызвал частичный блэкаут.
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