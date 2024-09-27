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27 сентября, 04:09

Сальдо: Взятие Херсона станет предтечей освобождения Николаева и Одессы

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо высказал мнение, что освобождение Херсона станет отправной точкой для дальнейших операций по взятию под контроль Николаева и Одессы. Об этом он заявил в беседе с РИА «Новости».

Сальдо провёл параллели с историей, напомнив, что аналогичные события происходили в гражданскую войну начала XX века и во время Великой Отечественной войны, когда сначала освобождали Херсон, а затем двигались дальше к Николаеву и Одессе.

«Видимо этот путь сейчас, путь Суворова, мы пройдём снова… Херсон перед нами прорвёмся штыками! Ещё есть такая песня», — сказал глава Херсонской области.

«Знали, за кем охотятся»: Сальдо раскрыл подробности теракта ВСУ против главврача в Херсонской области
«Знали, за кем охотятся»: Сальдо раскрыл подробности теракта ВСУ против главврача в Херсонской области

Ранее губернатор заявил, что Херсон сегодня почти пустует. Население города сократилось в разы, и теперь в нём проживает лишь около 50 тысяч человек.

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Артём Гапоненко
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