Сальдо: Взятие Херсона станет предтечей освобождения Николаева и Одессы

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо высказал мнение, что освобождение Херсона станет отправной точкой для дальнейших операций по взятию под контроль Николаева и Одессы. Об этом он заявил в беседе с РИА «Новости».

Сальдо провёл параллели с историей, напомнив, что аналогичные события происходили в гражданскую войну начала XX века и во время Великой Отечественной войны, когда сначала освобождали Херсон, а затем двигались дальше к Николаеву и Одессе.

«Видимо этот путь сейчас, путь Суворова, мы пройдём снова… Херсон перед нами — прорвёмся штыками! Ещё есть такая песня», — сказал глава Херсонской области.