«Знали, за кем охотятся»: Сальдо раскрыл подробности теракта ВСУ против главврача в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо раскрыл подробности теракта, который ВСУ совершили против семьи и близкого окружения главного врача районной больницы города Алёшки Владимира Харлана. По его словам, ответственность за произошедшее несут украинские власти херсонского правобережья. Сальдо подчеркнул, что ВСУ «прекрасно знали, за кем охотятся», выследили с дрона белую медицинскую "ниву" Харлана и ударили по автомобилю.

«К большому горю, в результате этого отвратительного преступления погибла жена Владимира Ивановича — Ольга Ивановна. Сам доктор и его водитель были ранены. Нет слов, чтобы передать глубину моей скорби», — написал губернатор в телеграм-канале.

Сальдо добавил, что российским операторам БПЛА уже поставили задачу ликвидировать виновных в теракте. При этом глава Херсонской области пообещал, что «одними исполнителями враг не отделается».