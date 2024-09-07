Херсон сегодня почти пустует. По словам губернатора области Владимира Сальдо, население города сократилось в разы, и теперь в нём проживает лишь около 50 тысяч человек вместо прежних 340 тысяч. Губернатор сообщил об этом в интервью РИА «Новости» на Восточном экономическом форуме.

Он отметил, что Херсон подвергся значительным изменениям. Глава региона рассказал, что местные жители сталкиваются с серьёзными трудностями: отсутствием электроэнергии и воды, а также с проблемами с доступом к базовым услугам. Особое внимание губернатор уделил проблемам мужского населения.

«Мужчин по-прежнему отлавливают на улицах, насильно мобилизуют. Поэтому мужчины вынуждены прятаться, кроме тех, у кого есть броня от мобилизации», — добавил он.

В результате в городе остаётся всё больше пожилых людей, которые не могут покинуть Херсон из-за своей физической слабости. В заключение Сальдо отметил, что киевский режим демонстрирует безразличие к судьбе жителей города, что усугубляет и без того сложную ситуацию.