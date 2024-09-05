Сальдо рассказал Life.ru о текущей обстановке в Херсонской области
Сальдо: ВСУ ежедневно обстреливают Херсонщину, но в целом обстановка стабильная
Украинские формирования ежедневно наносят удары по Херсонской области, однако в целом обстановка стабильная. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил Life.ru губернатор региона Владимир Сальдо.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал об обстановке в Херсонской области. Видео © Life.ru
«Обстановка стабильная. Аграрии работают, как работали. Если говорить о ситуации на линии боевого соприкосновения, то ежедневно ВСУ по-прежнему обстреливают мирные сёла, ежедневно до ста обстрелов», — подчеркнул Сальдо.
Вместе с этим губернатор подчеркнул, что жизнь в регионе продолжается, несмотря на обстрелы.
Ранее Сальдо заявил, что иностранные инструкторы в городе Очакове Николаевской области Украины готовят десант ВСУ для форсирования Днепра. При этом каждая попытка приводит к большим потерям в рядах ВСУ, заметил он.
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