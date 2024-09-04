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4 сентября, 04:39

Сальдо раскрыл, кто и где готовит десант ВСУ для форсирования Днепра

Сальдо: Иностранцы в Очакове готовят десант ВСУ для форсирования Днепра

Иностранные инструкторы в городе Очаков Николаевской области Украины готовят десант ВСУ для форсирования Днепра. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Там несколько баз обучения. Там есть морской же десант специального назначения, который не прекращает попыток высадки на Кинбурнскую и Тендровскую косы», — приводит его слова РИА «Новости».

При этом каждая попытка приводит к большим потерям в рядах ВСУ, заметил Сальдо, добавив, что ВС РФ контролируют все острова на Днепре.

МО показало, как десантники ударом гаубицы срывают высадку пехоту ВСУ на Днепре
МО показало, как десантники ударом гаубицы срывают высадку пехоту ВСУ на Днепре

А ранее Life.ru рассказывал, как двое украинцев из Одессы на лодке доплыли до Кинбурнской косы и сдались ВС РФ. В ходе допроса выяснилось, что уклонистам 30-35 лет.

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Telegram / Генштаб ЗСУ

Артур Лапсаков
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