Сальдо раскрыл, кто и где готовит десант ВСУ для форсирования Днепра

Иностранные инструкторы в городе Очаков Николаевской области Украины готовят десант ВСУ для форсирования Днепра. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Там несколько баз обучения. Там есть морской же десант специального назначения, который не прекращает попыток высадки на Кинбурнскую и Тендровскую косы», — приводит его слова РИА «Новости».

При этом каждая попытка приводит к большим потерям в рядах ВСУ, заметил Сальдо, добавив, что ВС РФ контролируют все острова на Днепре.