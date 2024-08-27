Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 августа, 16:01

Двое украинцев из Одессы на лодке доплыли до Кинбурнской косы и сдались ВС РФ

Двое украинцев из Одессы, убегая от мобилизации, переправились на резиновой лодке на Кинбурнскую косу и сдались армии России. Там их встретили бойцы «Днепра», рассказал командир взвода десантников из группировки войск с позывным Смерч.

«Восемнадцатого августа при дежурстве противотанкового расчёта было обнаружено плавсредство на воде. Показались двое гражданских с белыми флагами-тряпками. Их встретили на берегу», — рассказал он в беседе с РИА «Новости».

В ходе допроса выяснилось, что уклонистам 30-35 лет. Приплыли к российским солдатам они без оружия, мечтая любым способом не отправляться на фронт. Задержанные, по словам военного, рассказали о большом скоплении сил ВСУ и иностранных наёмников в Одессе. Как сообщил десантник, российские военные всегда готовы принять и обогреть всех желающих мира граждан Украины.

Зеленский собрался заманить сбежавших от мобилизации украинцев обратно в страну
Зеленский собрался заманить сбежавших от мобилизации украинцев обратно в страну

По статистике, минимум 200 мужчин каждый день пытаются уехать из Украины, чтобы не быть мобилизованными. Многие пытаются бежать «по воде». В прошлом месяце киевские силовики задержали 38-летнего мужчину, который пытался переплыть Дунай на акваскутере и сбежать из страны в Румынию. Недавно стало известно, что число утонувших украинских ухилянтов в реке Тисе может составлять по меньшей мере 37 человек.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров