Двое украинцев из Одессы на лодке доплыли до Кинбурнской косы и сдались ВС РФ

Двое украинцев из Одессы, убегая от мобилизации, переправились на резиновой лодке на Кинбурнскую косу и сдались армии России. Там их встретили бойцы «Днепра», рассказал командир взвода десантников из группировки войск с позывным Смерч.

«Восемнадцатого августа при дежурстве противотанкового расчёта было обнаружено плавсредство на воде. Показались двое гражданских с белыми флагами-тряпками. Их встретили на берегу», — рассказал он в беседе с РИА «Новости».