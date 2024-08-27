Двое украинцев из Одессы на лодке доплыли до Кинбурнской косы и сдались ВС РФ
Двое украинцев из Одессы, убегая от мобилизации, переправились на резиновой лодке на Кинбурнскую косу и сдались армии России. Там их встретили бойцы «Днепра», рассказал командир взвода десантников из группировки войск с позывным Смерч.
«Восемнадцатого августа при дежурстве противотанкового расчёта было обнаружено плавсредство на воде. Показались двое гражданских с белыми флагами-тряпками. Их встретили на берегу», — рассказал он в беседе с РИА «Новости».
В ходе допроса выяснилось, что уклонистам 30-35 лет. Приплыли к российским солдатам они без оружия, мечтая любым способом не отправляться на фронт. Задержанные, по словам военного, рассказали о большом скоплении сил ВСУ и иностранных наёмников в Одессе. Как сообщил десантник, российские военные всегда готовы принять и обогреть всех желающих мира граждан Украины.
По статистике, минимум 200 мужчин каждый день пытаются уехать из Украины, чтобы не быть мобилизованными. Многие пытаются бежать «по воде». В прошлом месяце киевские силовики задержали 38-летнего мужчину, который пытался переплыть Дунай на акваскутере и сбежать из страны в Румынию. Недавно стало известно, что число утонувших украинских ухилянтов в реке Тисе может составлять по меньшей мере 37 человек.
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