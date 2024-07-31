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31 июля, 19:05

Украинец пытался сбежать из страны, переплыв Дунай на акваскутере

Судебно-юридическая газета: Украинец пытался переплыть Дунай на акваскутере

На Украине задержали 38-летнего мужчину, который пытался переплыть Дунай на акваскутере и сбежать из страны в Румынию. Как пишет местное издание "Судебно-юридическая газета", таким образом украинец пытался избежать мобилизации.

"Пловец использовал акваскутер, позволяющий двигаться под водой и способный работать на глубине до 40 метров", — приводят журналисты слова из заявления регионального управления Госпогранслужбы Украины, сотрудники которого и задержали уклониста.

Украинские пограничники также отметили, что "любитель подводного плавания" был вынужден подниматься на поверхность, чтобы подышать. Таким образом его и заметил патруль.

На Украине со стрельбой поймали уклонистов, пытавшихся сбежать на надувных кругах
На Украине со стрельбой поймали уклонистов, пытавшихся сбежать на надувных кругах

Ранее Life.ru писал, что на Украине арестовали депутата Береговского горсовета Закарпатской области. Областная прокуратура сообщала, что его подозревают в незаконной переправке за границу военнообязанных.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / DmyTo

Алексей Соловьёв
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