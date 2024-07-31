Украинец пытался сбежать из страны, переплыв Дунай на акваскутере

На Украине задержали 38-летнего мужчину, который пытался переплыть Дунай на акваскутере и сбежать из страны в Румынию. Как пишет местное издание "Судебно-юридическая газета", таким образом украинец пытался избежать мобилизации.

"Пловец использовал акваскутер, позволяющий двигаться под водой и способный работать на глубине до 40 метров", — приводят журналисты слова из заявления регионального управления Госпогранслужбы Украины, сотрудники которого и задержали уклониста.

Украинские пограничники также отметили, что "любитель подводного плавания" был вынужден подниматься на поверхность, чтобы подышать. Таким образом его и заметил патруль.