МО показало, как десантники ударом гаубицы срывают высадку пехоту ВСУ на Днепре
Российские десантники ударами из гаубицы Д-30 сорвали высадку пехоты ВСУ на острова в дельте Днепра, соответствующее видео публикует Минобороны РФ. Моторную лодку противника обнаружила разведка. Операторы беспилотников сопроводили её до пункта назначения, после чего туда неплохо "прилетело".
Уничтожение лодки с солдатами ВСУ на островах дельты Днепра. Видео © Telegram / Минобороны России
"В результате совместной боевой работы разведчиков и артиллеристов было уничтожено до отделения военнослужащих ВСУ", — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны показало видео уничтожения очередного украинского танка в приграничном районе Курской области. Удар наносился дроном-камикадзе "Ланцет".
Telegram / Минобороны России