МО показало, как десантники ударом гаубицы срывают высадку пехоту ВСУ на Днепре

Российские десантники ударами из гаубицы Д-30 сорвали высадку пехоты ВСУ на острова в дельте Днепра, соответствующее видео публикует Минобороны РФ. Моторную лодку противника обнаружила разведка. Операторы беспилотников сопроводили её до пункта назначения, после чего туда неплохо "прилетело".