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23 августа, 13:19

МО показало, как десантники ударом гаубицы срывают высадку пехоту ВСУ на Днепре

Российские десантники ударами из гаубицы Д-30 сорвали высадку пехоты ВСУ на острова в дельте Днепра, соответствующее видео публикует Минобороны РФ. Моторную лодку противника обнаружила разведка. Операторы беспилотников сопроводили её до пункта назначения, после чего туда неплохо "прилетело".

Уничтожение лодки с солдатами ВСУ на островах дельты Днепра. Видео © Telegram / Минобороны России

"В результате совместной боевой работы разведчиков и артиллеристов было уничтожено до отделения военнослужащих ВСУ", — говорится в сообщении.

ВС РФ за неделю уничтожили украинские самолёты Су-24, МиГ-29 и четыре вертолёта
ВС РФ за неделю уничтожили украинские самолёты Су-24, МиГ-29 и четыре вертолёта

Ранее Минобороны показало видео уничтожения очередного украинского танка в приграничном районе Курской области. Удар наносился дроном-камикадзе "Ланцет".

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Матвей Константинов
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