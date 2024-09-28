«Знатно прилетело»: Нанесён удар по пункту дислокации иностранных наёмников ВСУ под Одессой
Подполье заявило об ударе по пункту дислокации ВСУ с наёмниками под Одессой
В Одесской области совершён удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников ВСУ. Об этом сообщил представитель пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Сообщают, что в Сергеевке (Одесская область, Белгород-Днестровский район — прим. Life.ru) прилетело по одному из санаториев. Знатно прилетело», — приводит его слова ТАСС.
Лебедев добавил, что некоторые раненые говорят на иностранном языке.
Ранее сообщалось, что российская армия нанесла ракетный удар по целям в Одесской области. Целями стали нефтехранилище и военные базы украинской армии. Кроме резервуаров с ГСМ на территории порта «Южный», находилась и подстанция, удар по которой вызвал частичный блэкаут.
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