«Знатно прилетело»: Нанесён удар по пункту дислокации иностранных наёмников ВСУ под Одессой

В Одесской области совершён удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников ВСУ. Об этом сообщил представитель пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Сообщают, что в Сергеевке (Одесская область, Белгород-Днестровский район — прим. Life.ru) прилетело по одному из санаториев. Знатно прилетело» , — приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что российская армия нанесла ракетный удар по целям в Одесской области. Целями стали нефтехранилище и военные базы украинской армии. Кроме резервуаров с ГСМ на территории порта «Южный», находилась и подстанция, удар по которой вызвал частичный блэкаут.