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28 сентября, 09:16

«Знатно прилетело»: Нанесён удар по пункту дислокации иностранных наёмников ВСУ под Одессой

Подполье заявило об ударе по пункту дислокации ВСУ с наёмниками под Одессой

В Одесской области совершён удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников ВСУ. Об этом сообщил представитель пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Сообщают, что в Сергеевке (Одесская область, Белгород-Днестровский район — прим. Life.ru) прилетело по одному из санаториев. Знатно прилетело», — приводит его слова ТАСС.

Лебедев добавил, что некоторые раненые говорят на иностранном языке.

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Ранее сообщалось, что российская армия нанесла ракетный удар по целям в Одесской области. Целями стали нефтехранилище и военные базы украинской армии. Кроме резервуаров с ГСМ на территории порта «Южный», находилась и подстанция, удар по которой вызвал частичный блэкаут.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM /

Мария Любицкая
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