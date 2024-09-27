Столтенберг оправдал глупые решения стран НАТО демократией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказал мнение, что жители стран – членов альянса имеют демократическое право принимать глупые решения. Так во время разговора с американской аналитической организацией CFR он ответил на вопрос о прошедших выборах, победители которых выступают против блока.

«В НАТО 32 страны. У нас выборы всё время. Это демократическое право принимать глупые решения», — заявил генсек.