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27 сентября, 03:13

Столтенберг оправдал глупые решения стран НАТО демократией

Столтенберг: Страны НАТО имеют демократическое право принимать глупые решения

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказал мнение, что жители стран – членов альянса имеют демократическое право принимать глупые решения. Так во время разговора с американской аналитической организацией CFR он ответил на вопрос о прошедших выборах, победители которых выступают против блока.

«В НАТО 32 страны. У нас выборы всё время. Это демократическое право принимать глупые решения», — заявил генсек.

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Ранее сообщалось, что НАТО собирается создать в Финляндии специальный центр, который будет управлять воздушными военными операциями в Арктике и вести слежку за Россией. Запад хочет вытеснить её из северных регионов.

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flickr / Arbeiderpartiet

Артём Гапоненко
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