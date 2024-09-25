НАТО планирует следить за Россией в Арктике из центра в Финляндии 25 сентября, 08:39 Арктика. Обложка © freepik / wirestock

НАТО собирается создать в Финляндии специальный центр, который будет управлять воздушными военными операциями в Арктике и вести слежку за Россией, стараясь вытеснить её из северных регионов. Об этом пишет РИА «Новости».

«Скорее всего, центр управления воздушными операциями в Арктике появится именно в Финляндии. Российскому Минобороны придётся учесть это при обеспечении безопасности северо-западных рубежей страны», — говорится в публикации.

Западные страны на протяжении длительного времени пытаются милитаризировать Арктику. Реализовать свой план по выдавливанию оттуда России им мешает нехватка ледоколов, тогда как Москва имеет мощный атомный флот, утверждает автор материала. Поэтому страны альянса делают ставку на воздушные операции, запуская на Арктикой разведывательные беспилотники MQ-9 Reaper и Global Hawk за полярным кругом. Для координации их действий НАТО и требуется центр управления.

Если такой центр будет создан, то военные Североатлантического альянса смогут следить за российским Северным морским путём, флотом и нашей береговой инфраструктурой. Самое удобное место для размещения подобного центра — именно Финляндия, резюмирует автор.

Авторы Татьяна Миссуми