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20 сентября, 00:01

Лавров заявил о готовности России отстаивать свои интересы в Арктике

Россия внимательно следит за наращиванием учений НАТО и готова защищать свои интересы в Арктике. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для документально-постановочного проекта «Советский прорыв».

«Мы видим, как НАТО наращивает учения, связанные с возможными кризисами в Арктике. Наша страна полностью готова отстаивать свои интересы в военном, политическом и военно-техническом плане», — предупредил глава внешнеполитического ведомства.

Североатлантический альянс на практике всё чаще стал обращать взоры на Арктический регион и заявлять о своих интересах там из-за географического расположения. Лавров привёл в качестве одного из аргументов НАТО заявления о Норвегии, которая с самого начала была членом блока. Однако Арктика — это не территория Североатлантического альянса, добавил глава МИД РФ.

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Ранее сообщало, что НАТО собирается создать объединённый центр управления воздушными операциями в Арктике. В Пентагоне заявили, что США должны быть готовы к «стратегической конкуренции» в этом регионе.

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Life.ru

Артём Гапоненко
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