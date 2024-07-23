Площадка "стратегической конкуренции": В США решили изменить подход к Арктике

Вашингтон введёт новые стратегические подходы к Арктике. Об этом сообщается в обновлённой стратегии США по этому региону, которая была обнародована Пентагоном.

В документе сказано, что в связи с крупными геополитическими изменениями, среди которых — украинский конфликт, вступление Финляндии и Швеции в НАТО, расширение сотрудничества между КНР и Россией, а также растущими последствиями изменений климата растёт потребность выработать новые подходы к региону, который станет площадкой "стратегической конкуренции".

США и партнёрам нужно быть готовыми ответить на этот вызов. В Пентагоне озвучили намерения Соединённых Штатов проводить самостоятельные и международные военные учения в Арктике, чтобы показать высокий уровень не только боевых способностей, но и оперативной совместимости.