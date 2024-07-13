"Задний двор НАТО": Россия послала Западу чёткий сигнал в Арктике, заявили в США

Расширение возможностей России и Китая в Арктике стало предупреждением для НАТО, считает адмирал Военно-морских сил США в отставке, бывший верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами альянса Джеймс Ставридис. В частности, он указал на активное строительство новых ледоколов, причём у Москвы флот и без того имеет внушительные размеры.

"В любом случае, новые корабли — это чёткий сигнал, что [президент РФ Владимир] Путин и лидер Китая Си Цзиньпин активизируют сотрудничество на заднем дворе НАТО", — пишет офицер в статье для Bloomberg.

По мнению Ставридиса, самую активную и последовательную арктическую программу имеет лидер РФ Владимир Путин. В частности, адмирал указал на головной патрульный корабль "Иван Папанин", который недавно вышел на первые испытания. Российские корабли, подчеркнул он, обладают значительным наступательным потенциалом, которого нет у аналогичных судов НАТО.

Что касается Китая, то и он начал строить ледоколы. По словам Ставридиса, Москва и Пекин планируют получить в регионе ценный тактический опыт, в том числе провести совместные операции ударных подводных лодок и расширить территориальные претензии РФ на разведку нефти и газа. И эти арктические возможности России, предупредил офицер, — "больше не повод для шуток".