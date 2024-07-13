Васильев: РФ и ОДКБ предлагали НАТО диалог о новой системе безопасности

Россия и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) неоднократно предладлагали НАТО начать диалог о выстраивании новой системы безопасности. Об этом журналистам рассказал постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев.

"Мы не закрываемся от диалога и со странами Запада. Неоднократно с российской стороны и со стороны ОДКБ были предложения НАТО начать диалог на предмет нахождения точек соприкосновения по выстраиванию системы безопасности, включая ключевой принцип — чтобы мы не обеспечивали свою безопасность за счёт безопасности других", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Однако ни одно из этих предложений не нашло встречного желания, добавил дипломат. Он указал на осведомлённость Москвы и ОДКБ о том, что НАТО переходит в зону Азиатско-Тихоокеанского региона. В то же время переговоров о принятии новых стран в ОДКБ сейчас не ведётся, организация "расширяется" за счёт установления партнёрских отношений.

"Я бы сказал, если говорить о "расширении", то речь идёт о расширении взаимодействия ОДКБ с отдельными государствами, организациями и объединениями", — добавил Васильев.