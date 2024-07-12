Захарова: Украине светит "необратимая дорога" не в НАТО, а в обрыв
Официальный представитель МИД РФ России Мария Захарова. Обложка © Александр Демьянчук / ТАСС
Саммит НАТО в Вашингтоне доказал, что показное единство альянса по вопросу членства Украины трещит по швам. На этот факт обратила внимание спикер российского МИД Мария Захарова на брифинге в пятницу, 12 июля.
По её словам, североатлантические партнёры продолжают использовать Украину как расходный материал в геополитическом противостоянии с Россией и никакого членства в союзе Киеву по-прежнему не светит.
"Киевскому режиму обещали "необратимую дорогу в альянс". Я, честно говоря, не знаю, что это за необратимая дорога в альянс, но мне кажется, что единственная ассоциация, которая появляется, — это дорога к обрыву", — заключила дипломат.
Как сообщал Life.ru, саммит НАТО, главной темой для обсуждения которого остаётся украинский вопрос, проводился в Вашингтоне с 9-го по 11 июля. Киев уже давно мечтает вступить в военный альянс, но пока Незалежную кормят лишь пустыми обещаниями. Так произошло и на этой встрече. В итоговую декларацию включили пункт о том, что "будущее Украины лежит в НАТО". Однако неизвестно, когда "будущее" настанет.