Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июля, 13:13

Захарова: Украине светит "необратимая дорога" не в НАТО, а в обрыв

Официальный представитель МИД РФ России Мария Захарова. Обложка © Александр Демьянчук / ТАСС

Официальный представитель МИД РФ России Мария Захарова. Обложка © Александр Демьянчук / ТАСС

Саммит НАТО в Вашингтоне доказал, что показное единство альянса по вопросу членства Украины трещит по швам. На этот факт обратила внимание спикер российского МИД Мария Захарова на брифинге в пятницу, 12 июля.

По её словам, североатлантические партнёры продолжают использовать Украину как расходный материал в геополитическом противостоянии с Россией и никакого членства в союзе Киеву по-прежнему не светит.

"Киевскому режиму обещали "необратимую дорогу в альянс". Я, честно говоря, не знаю, что это за необратимая дорога в альянс, но мне кажется, что единственная ассоциация, которая появляется, — это дорога к обрыву", — заключила дипломат.

Украине обещали жениться, РФ назвали угрозой: Косачёв подвёл "банальные" итоги саммита НАТО
Украине обещали жениться, РФ назвали угрозой: Косачёв подвёл "банальные" итоги саммита НАТО

Как сообщал Life.ru, саммит НАТО, главной темой для обсуждения которого остаётся украинский вопрос, проводился в Вашингтоне с 9-го по 11 июля. Киев уже давно мечтает вступить в военный альянс, но пока Незалежную кормят лишь пустыми обещаниями. Так произошло и на этой встрече. В итоговую декларацию включили пункт о том, что "будущее Украины лежит в НАТО". Однако неизвестно, когда "будущее" настанет.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров