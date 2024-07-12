Захарова: Украине светит "необратимая дорога" не в НАТО, а в обрыв

Саммит НАТО в Вашингтоне доказал, что показное единство альянса по вопросу членства Украины трещит по швам. На этот факт обратила внимание спикер российского МИД Мария Захарова на брифинге в пятницу, 12 июля.

По её словам, североатлантические партнёры продолжают использовать Украину как расходный материал в геополитическом противостоянии с Россией и никакого членства в союзе Киеву по-прежнему не светит.