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16 сентября, 12:08

Подлодки «Император Александр III» и «Красноярск» перешли в Арктику подо льдом

Российские атомные подводные крейсеры «Император Александр III» и «Красноярск осуществили подлёдный переход в Арктику для наращивания группировки сил Тихоокеанского флота (ТОФ). Как сообщает пресс-служба Минобороны, манёвр был совершён в рамках командно-штабных учений «Океан-2024».

«Император Александр III» и «Красноярск» осуществили подлёдный переход приполюсными маршрутами из операционной зоны Северного флота в район восточного сектора Арктики», — говорится в сообщении ведомства.

Переход был осуществлён через акватории шести арктических морей, общая длина маршрута — более четырёх тысяч морских миль. Во время перехода подлодки находились под охраной корвета «Гремящий» и сопровождались спасательным буксиром «СБ-408».

А ранее сообщалось, что в рамках учений «Океан-2024» Тихоокеанский и Северный флот запустили несколько крылатых ракет с береговых комплексов «Бастион» и «Бал». В небо взлетели «Оникс» и «Уран», а также «Калибр». Кроме того, ВМФ отработал удар по быстроходным кораблям противника. Учения заканчиваются 16 сентября.

Корабли СФ высадили морской десант на Чукотке в рамках учений «Океан -2024»
Корабли СФ высадили морской десант на Чукотке в рамках учений «Океан -2024»
Обложка ©

ТАСС / Михаил Климентьев

Наталья Демьянова
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