Подлодки «Император Александр III» и «Красноярск» перешли в Арктику подо льдом

Российские атомные подводные крейсеры «Император Александр III» и «Красноярск осуществили подлёдный переход в Арктику для наращивания группировки сил Тихоокеанского флота (ТОФ). Как сообщает пресс-служба Минобороны, манёвр был совершён в рамках командно-штабных учений «Океан-2024».

«Император Александр III» и «Красноярск» осуществили подлёдный переход приполюсными маршрутами из операционной зоны Северного флота в район восточного сектора Арктики», — говорится в сообщении ведомства.

Переход был осуществлён через акватории шести арктических морей, общая длина маршрута — более четырёх тысяч морских миль. Во время перехода подлодки находились под охраной корвета «Гремящий» и сопровождались спасательным буксиром «СБ-408».