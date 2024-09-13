ВМФ на учениях «Океан-2024» отработал удар по быстроходным кораблям противника
Россия нанесла удар по условному противнику в Баренцевом море. Атаку произвели разнородные силы Северного флота с помощью крылатых ракет «Вулкан» и «Оникс» в ходе учений «Океан-2024», сообщает Министерство обороны.
Разнородные силы Северного флота ударили по условному противнику в Баренцевом море. Видео © Telegram / Минобороны России
«В рамках стратегического командно-штабного учения «Океан-2024» разнородные силы Северного флота нанесли ракетный удар по имитации быстроходных кораблей противника в акватории Баренцева моря. Практические пуски противокорабельными ракетами «Вулкан» и «Оникс» выполнили ракетный крейсер «Маршал Устинов» и боевой расчёт БРК «Бастион» из позиционного района на побережье Кольского полуострова», — сообщили в ведомстве.
Указания по мишенной позиции на командный пункт группировки доложил дальний противолодочный самолёт Северного флота Ту-142. Территорию ракетной стрельбы заранее закрыли для гражданского судоходства и полётов авиации.
Удар выполнили с помощью противокорабельных крылатых ракет «Вулкан» и «Оникс» на дальности более 200 и около 180 километров. Все цели были успешно поражены.
Ранее в рамках учения Тихоокеанский и Северный флота запустили несколько «крылатых ракет» с береговых комплексов «Бастион» и «Бал». В небо взлетели «Оникс» и «Уран», а также «Калибр». Кстати, недавно даже сам президент России Владимир Путин по видеосвязи понаблюдал за командно-штабными учениями «Океан-2024» и назвал их самыми масштабными за последние 30 лет.
Telegram / Минобороны России