ВМФ на учениях «Океан-2024» отработал удар по быстроходным кораблям противника

Россия нанесла удар по условному противнику в Баренцевом море. Атаку произвели разнородные силы Северного флота с помощью крылатых ракет «Вулкан» и «Оникс» в ходе учений «Океан-2024», сообщает Министерство обороны.

Разнородные силы Северного флота ударили по условному противнику в Баренцевом море. Видео © Telegram / Минобороны России

«В рамках стратегического командно-штабного учения «Океан-2024» разнородные силы Северного флота нанесли ракетный удар по имитации быстроходных кораблей противника в акватории Баренцева моря. Практические пуски противокорабельными ракетами «Вулкан» и «Оникс» выполнили ракетный крейсер «Маршал Устинов» и боевой расчёт БРК «Бастион» из позиционного района на побережье Кольского полуострова», — сообщили в ведомстве.

Указания по мишенной позиции на командный пункт группировки доложил дальний противолодочный самолёт Северного флота Ту-142. Территорию ракетной стрельбы заранее закрыли для гражданского судоходства и полётов авиации.