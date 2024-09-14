Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 сентября, 11:30

Корабли СФ высадили морской десант на Чукотке в рамках учений «Океан -2024»

Корабли Северного флота высадили морской десант на Чукотке в рамках учения «Океан -2024». Об этом сообщили в Минобороны России.

Учения «Океан-2024». Видео © Telegram / Минобороны России

В Министерстве обороны уточнили, что в рамках стратегического учения Арктическая экспедиционная группировка сил Северного флота, которая работает в восточной части Северного Ледовитого океана, провела тактическое учение по высадке морского десанта на неосвещённое побережье Чукотского моря близ мыса Ванкарем.

Согласно информации ведомства, в состав группировки входят большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», с которого осуществляется управление силами, а также большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательное буксирное судно «Алтай» и танкер «Сергей Осипов».

Группа кораблей Балтфлота уничтожила условного противника на «Океане-2024»
Группа кораблей Балтфлота уничтожила условного противника на «Океане-2024»

Ранее в рамках учения Тихоокеанский и Северный флот запустили несколько «крылатых ракет» с береговых комплексов «Бастион» и «Бал». В небо взлетели «Оникс» и «Уран», а также «Калибр». Кроме того, ВМФ отработал удар по быстроходным кораблям противника.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров