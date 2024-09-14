Корабли СФ высадили морской десант на Чукотке в рамках учений «Океан -2024»

Корабли Северного флота высадили морской десант на Чукотке в рамках учения «Океан -2024». Об этом сообщили в Минобороны России.

Учения «Океан-2024». Видео © Telegram / Минобороны России

В Министерстве обороны уточнили, что в рамках стратегического учения Арктическая экспедиционная группировка сил Северного флота, которая работает в восточной части Северного Ледовитого океана, провела тактическое учение по высадке морского десанта на неосвещённое побережье Чукотского моря близ мыса Ванкарем.