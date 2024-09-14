Корабли СФ высадили морской десант на Чукотке в рамках учений «Океан -2024»
Корабли Северного флота высадили морской десант на Чукотке в рамках учения «Океан -2024». Об этом сообщили в Минобороны России.
Учения «Океан-2024». Видео © Telegram / Минобороны России
В Министерстве обороны уточнили, что в рамках стратегического учения Арктическая экспедиционная группировка сил Северного флота, которая работает в восточной части Северного Ледовитого океана, провела тактическое учение по высадке морского десанта на неосвещённое побережье Чукотского моря близ мыса Ванкарем.
Согласно информации ведомства, в состав группировки входят большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», с которого осуществляется управление силами, а также большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательное буксирное судно «Алтай» и танкер «Сергей Осипов».
Ранее в рамках учения Тихоокеанский и Северный флот запустили несколько «крылатых ракет» с береговых комплексов «Бастион» и «Бал». В небо взлетели «Оникс» и «Уран», а также «Калибр». Кроме того, ВМФ отработал удар по быстроходным кораблям противника.
Telegram / Минобороны России